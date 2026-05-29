Datos Clave Rival definido: U Católica enfrentará a [RIVAL] en octavos. Localía UC: La vuelta será en el Claro Arena. Fecha octavos: Ida del 11 al 13 de agosto; vuelta del 18 al 20.

Universidad Católica ya tiene rival para los octavos de final de la Copa Libertadores 2026. El sorteo realizado por la CONMEBOL en Luque, Paraguay, determinó que el equipo de Daniel Garnero enfrentará a Estudiantes de La Plata en la primera ronda de eliminación directa, tras cerrar una fase de grupos histórica como líder del Grupo D.

La UC llegó a esta instancia después de vencer 1-0 a Boca Juniors en La Bombonera, con gol de Clemente Montes, resultado que le permitió terminar primera con 13 puntos. Los Cruzados no solo volvieron a los octavos de la Libertadores después de cinco años, sino que además lograron un registro inédito para el fútbol chileno: fueron el primer equipo nacional en derrotar al Xeneize como visitante en el torneo continental.

¿Quién es el rival de U Católica en octavos de Copa Libertadores 2026?

U Católica enfrentará a Estudiantes de La Plata en los octavos de final de la Copa Libertadores 2026.

El cruce quedó definido en el sorteo de CONMEBOL realizado este viernes 29 de mayo en Luque, Paraguay. La UC llegó al bombo de los primeros de grupo después de ganar el Grupo D, por lo que debía enfrentar a uno de los segundos de zona.

El rival será Estudiantes de La Plata, equipo argentino que terminó segundo en el Grupo A detrás de Flamengo. El Pincha cerró la fase de grupos con 9 puntos, producto de dos triunfos, tres empates y una derrota, con seis goles a favor, cinco en contra y una diferencia de +1.

¿Cuándo juega U Católica vs Estudiantes de La Plata por octavos de Libertadores?

U Católica jugará la ida entre el 11 y el 13 de agosto, mientras que la revancha será entre el 18 y el 20 del mismo mes.

La programación base de CONMEBOL para los octavos de final de la Copa Libertadores 2026 es la siguiente:

Partido de ida: 11, 12 o 13 de agosto.

11, 12 o 13 de agosto. Partido de vuelta: 18, 19 o 20 de agosto.

El día exacto y el horario oficial serán confirmados por CONMEBOL después del sorteo y la programación televisiva. Por haber terminado primera de grupo, U Católica cerrará la llave como local.

¿Dónde se juega la ida y la vuelta de U Católica vs [RIVAL]?

U Católica jugará la ida como visitante y definirá la vuelta en el Claro Arena.

Ese es uno de los premios deportivos por haber ganado el Grupo D. Los Cruzados partirán la serie fuera de Chile ante [RIVAL] y cerrarán el cruce en Santiago, en el Claro Arena, ante su gente.

La llave quedará así:

Ida: Estudiantes de La Plata vs U Católica

vs U Católica Vuelta: U Católica vs Estudiantes de La Plata

La localía en la revancha puede ser decisiva. En fases eliminatorias, cerrar en casa permite manejar mejor el contexto de la serie, especialmente si el primer partido queda abierto.

¿A qué hora juega U Católica vs Estudiantes de La Plata por Copa Libertadores?

El horario de U Católica vs Estudiantes de La Plata será confirmado por CONMEBOL tras la programación oficial de los octavos.

Por ahora, el calendario general ya está fijado: la ida será entre el 11 y el 13 de agosto y la vuelta entre el 18 y el 20. El horario específico dependerá de la parrilla internacional de transmisión y de la definición de cada llave.

¿Dónde ver U Católica vs Estudiantes de La Plata EN VIVO en Chile?

El partido de U Católica vs Estudiantes de La Plata será transmitido por las señales oficiales de la Copa Libertadores en Chile.

La transmisión se confirmará con la programación de CONMEBOL y los operadores de TV. En Chile, la Copa Libertadores 2026 se ha visto por señales de ESPN, Disney+ Premium y, en algunos partidos seleccionados, por TV abierta.

La información final de TV, streaming y señal online quedará definida cuando se publique la programación oficial de la llave.

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¿Cómo clasificó U Católica a octavos de Copa Libertadores?

U Católica clasificó a octavos como líder del Grupo D con 13 puntos.

El equipo de Daniel Garnero cerró una fase de grupos notable. Partió con una derrota ante Boca Juniors en Santiago, pero después levantó el rumbo con triunfos claves ante Cruzeiro, Barcelona SC y el propio elenco argentino en La Bombonera.

El golpe más fuerte llegó en la última fecha: la UC venció 1-0 al Xeneize en Buenos Aires con gol de Clemente Montes y aseguró el primer lugar del grupo. Ese resultado le permitió superar a Cruzeiro, dejar atrás a Boca y volver a instalarse entre los 16 mejores del continente.

Así terminó el Grupo D:

Equipo Puntos U Católica 13 Cruzeiro 11 Boca Juniors 7 Barcelona SC 3

¿Cómo clasificó Estudiantes de La Plata a octavos de Copa Libertadores?

Estudiantes clasificó como segundo del Grupo A, detrás de Flamengo.

El Pincha terminó la fase de grupos con 9 puntos y avanzó como escolta en una zona que tuvo al Flamengo como líder claro con 16 unidades. Independiente Medellín quedó tercero con 7 puntos y Cusco FC cerró último con una unidad.

Así terminó el Grupo A:

Equipo Puntos Flamengo 16 Estudiantes de La Plata 9 Independiente Medellín 7 Cusco FC 1

El cuadro argentino cerró la fase con dos triunfos, tres empates y una derrota. Marcó seis goles, recibió cinco y terminó con diferencia de +1, números que muestran una campaña pareja, sin grandes goleadas a favor, pero con la regularidad suficiente para meterse entre los 16 mejores.

¿Por qué U Católica define como local en octavos?

U Católica define como local porque terminó primera del Grupo D.

El formato de la Copa Libertadores establece que los ganadores de grupo integran el bombo de los primeros y enfrentan a los segundos de zona. Además, tienen la ventaja de cerrar la llave en casa.

Por eso, la UC jugará la revancha ante Estudiantes de La Plata en el Claro Arena. Esa condición fue ganada en cancha, con una campaña que incluyó tres triunfos como visitante y un cierre histórico en La Bombonera.

¿Qué hizo histórico el triunfo de U Católica ante Boca Juniors?

U Católica se convirtió en el primer equipo chileno en derrotar a Boca Juniors en La Bombonera por Copa Libertadores.

El gol de Clemente Montes no solo le dio la clasificación a los Cruzados como líderes del Grupo D. También abrió un capítulo inédito para el fútbol chileno en el torneo continental.

La victoria en Buenos Aires tuvo otro dato fuerte: la UC ganó sus tres partidos como visitante en la fase de grupos. Ese rendimiento perfecto fuera de casa explica por qué llegó a octavos con ventaja deportiva y con la posibilidad de cerrar la próxima llave como local.

¿Cuándo fue la última vez que U Católica jugó octavos de Copa Libertadores?

La última vez que U Católica jugó octavos de final de la Copa Libertadores fue en 2021.

En esa edición, los Cruzados enfrentaron a Palmeiras, que luego terminó siendo campeón del torneo. Cinco años después, la UC vuelve a la ronda de los 16 mejores con una campaña mucho más sólida y con la ventaja de definir en casa.

El regreso a octavos tiene un peso especial para el club, porque llega después de una fase de grupos donde superó a rivales de alto calibre como Boca Juniors y Cruzeiro.

¿Qué equipos chilenos están en octavos de Copa Libertadores 2026?

U Católica y Coquimbo Unido son los equipos chilenos clasificados a octavos de final.

La presencia de ambos como líderes de grupo marca un hito importante para el fútbol chileno. No ocurría desde 2012 que dos clubes nacionales avanzaran como punteros de sus zonas en la Copa Libertadores, cuando lo hicieron Universidad de Chile y Unión Española.

Coquimbo Unido ganó el Grupo B con 10 puntos y también definirá su llave como local. La UC hizo lo propio en el Grupo D con 13 unidades. Ambos esperan transformar esa ventaja en una campaña larga en la fase final.

¿Cuál es el historial entre U Católica y Estudiantes por Copa Libertadores?

U Católica y Estudiantes de La Plata se enfrentaron una vez en la historia de la Copa Libertadores: fue en 1969, con dos triunfos argentinos.

Aquel cruce terminó con saldo negativo para los Cruzados. Estudiantes ganó tanto en la ida como en la vuelta por 3-1, para cerrar un global de 6-2 a su favor.

El antecedente agrega un condimento histórico al cruce de 2026. Más de cinco décadas después, la UC volverá a medirse con el Pincha en la Libertadores, ahora con otra condición deportiva: llega como primera de grupo y con la ventaja de cerrar la serie en Santiago.

¿Qué pasa si U Católica elimina a Estudiantes en octavos?

Si U Católica supera a Estudiantes de La Plata, avanzará a los cuartos de final de la Copa Libertadores 2026.

La siguiente ronda se jugará en septiembre. Los partidos de ida de cuartos están programados entre el 8 y el 10 de septiembre, mientras que las vueltas se disputarán entre el 15 y el 17 del mismo mes.

El camino completo hacia la final queda así:

Octavos de final: 11 al 20 de agosto

11 al 20 de agosto Cuartos de final: 8 al 17 de septiembre

8 al 17 de septiembre Semifinales: 13 al 21 de octubre

13 al 21 de octubre Final: sábado 28 de noviembre

La final de la Copa Libertadores 2026 se jugará a partido único en el Estadio Centenario de Montevideo.

En resumen

U Católica enfrentará a Estudiantes de La Plata en octavos de Copa Libertadores.

La ida será entre el 11 y el 13 de agosto.

La vuelta se jugará entre el 18 y el 20 de agosto.

La UC jugará primero como visitante.

Los Cruzados definirán la llave en el Claro Arena.

U Católica clasificó como líder del Grupo D con 13 puntos.

Venció 1-0 a Boca Juniors en La Bombonera con gol de Clemente Montes.

La Franja volvió a octavos después de cinco años.

El único antecedente entre ambos fue en 1969, con global 6-2 para Estudiantes.

U Católica ya sabe qué camino le toca en la Copa Libertadores. El rival será Estudiantes de La Plata, la llave se jugará en agosto y la revancha será en Santiago. Después del golpe en La Bombonera, la Franja entra a la fase final con una ventaja que se ganó a pulso: cerrar en casa.