Universidad Católica tiene una tremenda cita con la historia esta noche en la Bombonera, cuando visite a Boca Juniors por la Copa Libertadores 2026.

Los Cruzados son los líderes del grupo D del torneo con 10 puntos y con un empate se clasifican a los octavos de final y, de paso, mandan a Boca al Playoff de la Copa Sudamericana.

Sigue todas las alternativas de esta importante jornada para la UC.

Boca Juniors vs U Católica, minuto a minuto

La previa del Boca Juniors vs U Católica

Universidad Católica tiene el examen más relevante del semestre frente a Boca Juniors. Los Cruzados tienen en sus manos la clasificación a octavos y la eliminación de los Xeneizes de la Copa Libertadores.

Si bien el elenco de Daniel Garnero viene de perder el clásico ante Colo Colo, todas las fichas de la UC estaban puestos en el duelo de esta noche en la Bombonera.

La baja obligada de Francisco Rossel, quien terminó operado por una lesión ocular, fuerza a los Cruzados a replantearse algunas opciones en ofensiva y en ese escenario la dupla de Montes y Zampedri son los elegidos para cazar goles. Justo Giani es el gran perjudicado.

La UC de Garnero tiene puntaje perfecto como forastero, derrotó a Cruzeiro y a Barcelona, por lo que la Bombonera llena no los intimida. Por contraparte, Boca es el único equipo que los ha derrotado en la presente edición de la Libertadores.

Boca tampoco es un gran cuco. Salvo Leandro Paredes, los Xeneizes son un equipo normal. Ayrton Costa y el ruso Ascacibar le daban un plus, pero están suspendidos para este partidos. A eso hay que sumar la baja por lesión de Merenteriel.

Formaciones de Boca Juniors vs U Católica

Probable formación de Boca Juniors

Leandro Brey; Malcom Braida, Lautaro Di Lollo, Marco Pellegrino, Lautaro Blanco; Ander Herrera, Leandro Paredes, Milton Delgado, Tomás Aranda; Exequiel Zeballos y Milton Giménez. DT: Claudio Úbeda.

Probable formación de U Católica

Vicente Bernedo; Sebastián Arancibia, Daniel González, Branco Ampuero, Eugenio Mena; Jhojan Valencia, Fernando Zuqui; Jimmy Martínez, Justo Giani, Fernando Zampedri y Clemente Montes. DT: Daniel Garnero.

¿Dónde ver Boca Juniors vs U Católica en vivo?

El duelo entre Boca Juniors vs U Católica se podrá ver de forma gratuita en las pantallas de Chilevisión, chilevision.cl y Pluto TV. También lo podrás seguir en la señal de ESPN y en Disney+ Premium.