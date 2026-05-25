Datos Clave La racha alba: Javier Correa se vistió de héroe en el triunfo por 2-1 de Colo Colo sobre Universidad Católica en el Claro Arena, llegando a ocho anotaciones en el torneo y poniéndose a la caza del líder de goleo. El golpe del “Mortero”: Jorge Aravena, leyenda de la Franja, no dudó en marcar las diferencias entre ambos, asegurando que el “Toro” Zampedri es “lejos mejor” y un “goleador de raza”. El líder absoluto: Pese a la arremetida del atacante de Macul, Fernando Zampedri (12 goles) se mantiene firme en la cima de la tabla de máximos artilleros del campeonato.

El Clásico no solo dejó a Colo Colo afianzado en el liderato exclusivo del Campeonato Nacional 2026, sino que también encendió al rojo vivo la lucha por la corona de goleo individual. Con su brillante doblete en el Claro Arena, Javier Correa confirmó su renacer ofensivo, despertando de inmediato las inevitables comparaciones con el amo y señor del gol en el fútbol chileno: el cruzado Fernando Zampedri. Ante este debate, una voz histórica de San Carlos de Apoquindo salió al paso para poner las cosas en su lugar y trazar una línea muy clara entre ambos centrodelanteros.

¿Por qué Jorge Aravena asegura que Zampedri es superior a Javier Correa?

Tras un inicio de temporada complejo, Javier Correa encadenó una racha letal (siete goles en sus últimos cuatro compromisos) para trepar hasta la parte alta de los artilleros. Sin embargo, para Jorge “Mortero” Aravena, histórico exfutbolista de Universidad Católica, la chapa de goleador pertenece a un solo hombre.

“Zampedri es lejos mejor, le da tres vueltas al mundo. No hay comparación, cero comparación. No hay ni una posibilidad de que Correa se compare con Fernando Zampedri”, sentenció de entrada el “Mortero” en conversación con el portal En Cancha.

El exseleccionado nacional no se quedó solo en los elogios vacíos, sino que profundizó en las cualidades tácticas que hacen del “Toro” un delantero superior. “(Zampedri) es un jugador completo. Cuando la situación está difícil, se tira un poquito al medio campo, toca bien el balón, vuelve a aparecer y tiene buena técnica para devolver paredes. Es un goleador de raza”, detalló Aravena.

Tabla de goleadores 2026: ¿A cuántos goles quedó Correa de Zampedri?

Los números fríos respaldan la postura del ídolo cruzado. Si bien el envión del “9” de Colo Colo es evidente (llegó a 8 goles en 10 partidos), Zampedri sigue mirando a todos desde la cima con 12 tantos, encaminándose a paso firme para lograr una nueva Bota de Oro.

“Fernando Zampedri ha demostrado que el gol anda detrás de él. Imagina el primer gol que le hizo a los ecuatorianos; eso significa que el gol lo busca, está donde tiene que estar siempre”, analizó el “Mortero”, mostrándose convencido de que el “Toro” volverá a ser el monarca del torneo: “¿Volver a ser el goleador del campeonato esta temporada? Yo creo que sí, ¿cómo no? Como te digo, el gol anda buscando a Zampedri”.

Así está la parte alta de la tabla de goleadores de la Liga de Primera 2026: