Datos Clave La gran figura: El “Pibe” Solari fue clave en la consagración del Spartak en la Copa de Rusia. El destrozo viral: En plena celebración, el ex Colo Colo levantó eufóricamente el trofeo frente a las cámaras, provocando que la base de cristal y metal se desprendiera en pedazos. La “maldición” del trofeo: El blooper tiene una explicación física: la Copa de Rusia está hecha de cristal, es sumamente frágil y pesa alrededor de 17 kilos (tres veces más pesada que la Copa del Mundo de la FIFA).

Pablo Solari sigue dejando huella y haciendo noticia en Europa, aunque esta vez no solo por sus dotes futbolísticos. El extremo argentino y ex figura de Colo Colo vivió una de sus jornadas más felices y surrealistas desde que arribó a la liga rusa en 2025: se consagró campeón, fue la gran figura de la final y, accidentalmente, protagonizó uno de los chascarros más virales de la temporada tras romper el trofeo de campeón en plena vuelta olímpica.

El gol de Solari y la agónica victoria del Spartak de Moscú

Lejos de los focos de las grandes ligas europeas (debido a las sanciones que impiden a los equipos rusos disputar torneos internacionales), Pablo Solari ha sabido brillar con luz propia en el Spartak de Moscú. Este fin de semana, su equipo saltó a la cancha para disputar la gran final de la Copa de Rusia frente al Krasnodar.

El “Pibe” no defraudó a su cartel de estrella y, a los 35 minutos del primer tiempo, anotó el gol que abría la cuenta para la escuadra capitalina. Pese al empate transitorio de Douglas Soares (56′), el Spartak logró imponerse en una dramática definición por penales (4-3) gracias al remate decisivo del también argentino Esequiel Barco, desatando la locura total.

El video viral: ¿Cómo Pablo Solari rompió la Copa de Rusia?

Consumada la victoria, el plantel completo se abalanzó hacia las tribunas para ofrendar el campeonato a sus fanáticos. Fue en ese momento de descontrolada euforia cuando Pablo Solari se convirtió en el protagonista absoluto de las redes sociales a nivel mundial.

El también ex River Plate tomó el trofeo y se acercó a un costado del campo. Al intentar levantarlo y agitarlo con fuerza frente a las cámaras, la base inferior de la copa se desprendió por completo y cayó destrozada. Solari quedó paralizado, mirando incrédulo los pedazos de la estructura, para luego atinar a reír nerviosamente junto a sus compañeros, en una escena que rápidamente recordó al histórico accidente del español Sergio Ramos con la Copa del Rey en 2011.

Sin embargo, el error de Solari tiene una gran justificación técnica que pocos conocen. La Copa de Rusia es reconocida por ser uno de los galardones más “traicioneros” del fútbol mundial: está fabricada con piezas de vidrio y metal, y pesa alrededor de 17 kilos (casi tres veces más que el trofeo del Mundial). De hecho, en el año 2020, el exdefensor del Chelsea, Branislav Ivanovic, ya había roto la misma copa mientras celebraba con el Zenit.

Lejos de molestarse, las redes oficiales del Spartak de Moscú se tomaron el accidente con humor y publicaron el video con un irónico mensaje: “Cómo Solari destrozó la copa… Se libró de las consecuencias. Al fin y al cabo, marcó”.