Datos Clave Festejo albo: Colo Colo se impuso por 2-1 a Universidad Católica en el clásico 189. El héroe del Cacique: Javier Correa se vistió de salvador con un doblete. Mensaje para la UC: El goleador le envió un recado a los cruzados tras la polémica del final.

Javier Correa fue la gran figura del clásico 189. El delantero de Colo Colo se matriculó con un doblete para darle el triunfo a su equipo sobre la Universidad Católica y mantenerse en lo más alto del Campeonato Nacional 2026.

Tras la victoria, el atacante que silenció el Claro Arena con dos golazos, abordó la polémica del final, donde jugadores de ambos equipos protagonizaron una acalorada trifulca. El ariete, que apuntó a la reacción cruzada, le envió un potente mensaje a sus rivales.

⚪⚫🔥 ¡Cuatro minutos del terror en la casa de #LosCruzados!



Javier Correa apareció con un DOBLETE sobre el final de la primera etapa para remontar el marcador y decir que #ColoColo quiere ser el superlíder de #LaLigaDePrimeraMercadoLibre.



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¿Qué dijo Javier Correa tras la polémica en el clásico entre la UC y Colo Colo?

Luego del triunfo sobre la UC, el delantero conversó con TNT Sports, donde en primer lugar, destacó el resultado favorable. “Todos saben la trascendencia del partido, que necesitábamos ganar. Ahora tranquilos, a disfrutar con la familia, se logró una buena distancia de puntos, pero hay que apuntar a fin de año. Fue un rival difícil, de mucha jerarquía, así que hay que estar tranquilos, disfrutar entre nosotros en el vestuario íntimamente”, dijo de entrada.

Respecto a la polémica del final, el goleador apuntó que en los cruzados no les gustó el festejo. “Si alguien se lo tomó mal o pensó que estábamos cargando, nada. Cuando ellos nos ganaron, festejaron y nosotros no dijimos nada. Pero bueno, es el folclore del fútbol. A veces cuando te toca perder, ahí es donde se ven los verdaderos hombres, se la tienen que aguantar”, indicó.

“Obviamente que gritas que ganaste, pero se enojaron y a veces está bueno que cuando ganas quieres que todos te festejen y nosotros lo hicimos. Hay que quedarse callado cuando uno pierde. A mí me ha tocado perder y me he ido en silencio a mi casa, no le he buscado pleito a nadie, porque es de hombre también saber perder”, concluyó.