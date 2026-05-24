Datos Clave Molestia de Garnero: El DT reconoció su “bronca” tras la derrota de U Católica en el clásico. Mensaje sobre el arbitraje: Si bien evitó hablar de José Cabero, dejó una particular reflexión sobre los colegiados. Origen de los incidentes: Garnero reveló por qué se desató la molestia cruzada tras el pitazo final.

Daniel Garnero no ocultó su molestia tras la derrota de Universidad Católica a manos de Colo Colo en el Claro Arena por la fecha 13 del Campeonato Nacional. El entrenador argentino analizó la caída de su equipo y aunque se negó a hablar del arbitraje de José Cabero, hizo un particular comentario acerca de los colegiados.

Por otra parte, el DT explicó el origen de los polémicos incidentes que tuvieron lugar al término del compromiso, donde jugadores de ambos equipos se enfrascaron en un acalorado intercambio en el césped del recinto cruzado.

¿Qué dijo Garnero sobre la derrota de la UC?

El DT analizó el partido y no ocultó su disgusto por haber sufrido una remontada en casa. “Me da bronca porque tuvimos la oportunidad de poder manejarlo, controlarlo, tener el resultado a favor. En este tipo de partidos eso es un montón si lo sabes aprovechar. Y ahí por distintos motivos nos fuimos disolviendo y no fuimos lo contundentes, lo efectivos, lo sólidos que necesitábamos”, señaló.

Garnero también apuntó a la falta de efectividad del equipo cuando tuvo el partido a favor. “Nosotros necesitamos más situaciones y en eso estamos, queriendo tener esa efectividad que por momentos nos cuesta. Si hubiésemos tenido un poquito de efectividad en el momento que íbamos ganando, porque tuvimos situaciones claras, podríamos haber manejado mejor el partido”, indicó.

¿Qué dijo Garnero sobre el arbitraje de José Cabero?

Consultado sobre el desempeño del juez José Cabero, el técnico eligió el silencio como respuesta. “No me hagas hablar de los árbitros. La verdad que si comento lo que me dicen los árbitros dentro de la cancha, sería un papelón, así que prefiero no decir nada”, afirmó, en una declaración que deja entrever que hubo situaciones dentro del campo que no fueron de su agrado.

¿Por qué hubo incidentes en el U Católica vs Colo Colo?

El DT también se refirió a los disturbios que se produjeron al término del encuentro, cuando jugadores de ambos equipos protagonizaron un cruce de palabras y empujones en la cancha del Claro Arena.

Garnero reveló cuál fue el detonante según le explicaron. “Lamentable, es feo que pasen estas cosas pero son cosas que pasan en el fútbol. Ellos reclamaban que Católica había festejado en cancha de ellos”, explicó en conversación con TNT Sports.

“Yo no sé qué pasó, si eso fue así realmente. Católica tiene la costumbre de quedarse más rato en la cancha, pero fue un disturbio innecesario”, cerró.