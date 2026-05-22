Datos Clave Advierten a Boca: Desde Universidad Católica avisaron que irán con todo a La Bombonera. Escenario ideal: Los cruzados necesitan un empate para clasificar a octavos de final de la Libertadores. Partido clave: El compromiso se jugará el próximo domingo 28 de mayo a las 20:30 horas.

Universidad Católica consiguió un triunfo fundamental en la Copa Libertadores. Los cruzados se impusieron a Barcelona de Guayaquil y dieron un paso importante para clasificar a los octavos de final.

Los dirigidos por Daniel Garnero tendrán que ir a buscar el boleto a La Bombonera, y si bien asoma como un desafío mayor, en la UC llegan con la confianza a tope y advierten que irán con todo ante Boca Juniors.

¿Qué dijeron en la UC tras su triunfo en la Libertadores?

Uno de los jugadores que tomó la palabra luego de la victoria sobre el conjunto ecuatoriano fue Branco Ampuero, quien valoró el resultado, pero también avisó que irán a buscar la clasificación a Argentina.

“Felices por el resultado y ganar en casa que no se nos había dado. Dominamos el juego de inicio a fin, la expulsión ayudó en el trámite, fallamos mucho”, dijo el defensor.

“Estamos punteros y en un escenario ideal, qué mejor que ir a La Bombonera a buscar el resultado para clasificar”, agregó.

¿Qué dijo Zampedri tras el triunfo de la UC?

Por su parte, el capitán de Universidad Católica, Fernando Zampedri, destacó la buena campaña del equipo y anticipó el trascendental compromiso ante Boca Juniors.

“Feliz porque logramos un triunfo importantísimo de local. Quedamos primeros en un grupo muy difícil. Estamos haciendo una buena fase de grupos, así que contento”, dijo de entrada.

“Vamos a jugar un partido para la clasificación, pero como dije, es un grupo muy difícil. Estar primero nos da mucha energía y estamos contentos por el gran partido de hoy”, añadió.

¿Cuándo juega Boca vs U Católica?

El trascendental compromiso entre Boca Juniors y Universidad Católica está programado para el próximo jueves 28 de mayo a las 20:30 horas en el Estadio La Bombonera por la última fecha de la fase de grupos de la Copa Libertadores.