U Católica está en plena lucha para avanzar a los octavos de final de la Copa Libertadores 2026: los Cruzados tienen un duelo vital ante Boca Juniors y dependen de sí mismos en la última fecha del Grupo D.

Las buenas posibilidades de la UC se deben en buena parte al triunfazo de este jueves ante Barcelona por 2-0 en el Claro Arena, con un inspirado Fernando Zampedri, quien pese a tener una fractura nasal, anotó los dos goles de este compromiso.

¿Qué resultado le sirve a U Católica ante Boca Juniors para avanzar a octavos de la Libertadores?

U Católica está en el primer lugar de la tabla de posiciones del Grupo D en la Copa Libertadores 2026, con 10 puntos, por sobre los ocho de Cruzeiro y los siete de Boca Juniors.

En el partido contra Boca en La Bombonera, el elenco de Daniel Garnero necesita solo un empate y sacará pasajes a los octavos de final del torneo como puntero de su grupo. Por supuesto que el triunfo les sirve para conseguir el mismo premio.

Si pierde, la UC necesita que Cruzeiro no le gane en paralelo a Barcelona en Brasill. De lo contrario, los precordilleranos tomarán un lugar en los play-offs de la Copa Sudamericana.

Ranking – Copa Libertadores Grp. D – 2026/2026 # Team Pts P W D L Diff GF GA 1 Cruzeiro Cruzeiro 8 5 2 2 1 -2 4 3 2 Boca Juniors Boca Juniors 7 5 2 1 2 -2 6 4 3 Universidad Católica Universidad Católica 7 4 2 1 1 -3 5 4 4 Barcelona SC Barcelona SC 3 4 1 0 3 -10 2 6

¿Cuando y a qué hora juega U Católica ante Boca Juniors en la Copa Libertadores?

El compromiso decisivo de U Católica ante Boca Juniors será el jueves 28 de mayo a las 20:30 (de Chile) en La Bombonera, duelo que será el más importante en los últimos cinco años en el club, tomando en cuenta que desde 2021 que no disputan la Copa Libertadores.

Antes de eso, la UC debe jugar un clásico ante Colo Colo, el que está programado para este domingo a las 18:00 horas en el Claro Arena, compromiso en el que Daniel Garnero deberá evaluar si cuida algunos jugadores.