Universidad Católica recibirá a Barcelona SC este jueves 21 de mayo, desde las 20:30 horas, por la quinta fecha del Grupo D de la Copa Libertadores 2026.

El partido se disputará en el Claro Arena y será clave para los Cruzados, que llegan como líderes del grupo con siete puntos, igualados con Cruzeiro, mientras Boca Juniors suma seis y Barcelona aparece último con tres unidades.

Copa Libertadores – Grupo D – 2026 DÍA DE PARTIDO 5 Universidad Católica Sin Comenzar Barcelona SC

Previa del partido Universidad Católica vs Barcelona SC

Universidad Católica llega a este partido con una oportunidad enorme en la Copa Libertadores. El equipo de Daniel Garnero suma siete puntos después de cuatro fechas y comparte la cima del Grupo D con Cruzeiro, aunque aparece por delante en una zona que sigue completamente abierta.

Los Cruzados vienen de igualar 0-0 ante Cruzeiro en Santiago, en un partido cerrado que mantuvo a ambos equipos en la parte alta de la tabla. Ese resultado dejó a la UC con opciones concretas de asegurar competencia internacional para el segundo semestre y de dar un paso grande hacia los octavos de final.

En el plano local, Universidad Católica llega con una señal positiva tras vencer 2-0 a Deportes Limache por la Liga Chilena. Antes de eso, había derrotado 2-1 a Barcelona SC en Guayaquil, con goles de Fernando Zampedri y Clemente Montes, en un triunfo clave por la tercera fecha del grupo.

Ese antecedente directo puede pesar. La UC ya fue capaz de imponerse como visitante ante el cuadro ecuatoriano y ahora tendrá la posibilidad de confirmar esa ventaja en casa, ante un rival que llega con urgencias y sin margen de error.

Pronóstico Universidad Católica vs Barcelona SC / © Photosport – Imago

Barcelona SC, por su parte, llega último en el Grupo D con tres puntos, pero con vida después de una victoria que revitalizó su campaña. El equipo ecuatoriano venció 1-0 a Boca Juniors en la cuarta fecha, con gol de Héctor “Tito” Villalba, y volvió a meterse en la pelea por seguir compitiendo a nivel internacional.

El triunfo ante Boca llegó después de dos derrotas como local que habían complicado al Ídolo y profundizado una tendencia negativa que ya venía desde las fases previas. Sin embargo, ese resultado le dio aire al equipo de César Farías, que ahora deberá visitar Chile y luego Brasil en busca de una clasificación que todavía parece difícil, pero no imposible.

Barcelona también viene de vencer 3-0 a Aucas por la LigaPro de Ecuador, aunque antes había perdido 1-0 ante Independiente del Valle. Su presente combina señales de reacción con una campaña continental irregular, marcada por tres derrotas en cuatro partidos.

El Grupo D está en máxima tensión: Universidad Católica y Cruzeiro tienen siete puntos, Boca Juniors suma seis y Barcelona aparece con tres. Por eso, una victoria cruzada puede dejar a la UC muy bien perfilada, mientras que un triunfo ecuatoriano apretaría todavía más la definición.

Tabla de posiciones del Grupo D

Universidad Católica: 7 puntos

Cruzeiro: 7 puntos

Boca Juniors: 6 puntos

Barcelona SC: 3 puntos

Así llegan Universidad Católica y Barcelona SC

Universidad Católica llega con dos victorias, un empate y una derrota en el Grupo D. El equipo chileno ha sumado siete puntos y viene de dos partidos continentales positivos: triunfo 2-1 sobre Barcelona SC en Guayaquil y empate 0-0 ante Cruzeiro en Santiago.

En sus últimos cinco partidos, la UC registra dos victorias, un empate y dos derrotas. Derrotó 2-0 a Deportes Limache, igualó sin goles con Cruzeiro, venció 2-1 a Barcelona, cayó 1-0 ante Universidad de Chile y perdió 2-1 con Unión La Calera.

Barcelona SC, en tanto, llega con una campaña irregular, pero reactivada por su triunfo ante Boca Juniors. El equipo ecuatoriano suma tres puntos en la Copa Libertadores y necesita ganar en Santiago para sostener sus opciones de clasificación o, al menos, acercarse a la Copa Sudamericana.

En sus últimos cinco partidos, Barcelona registra dos victorias, un empate y dos derrotas. Venció 3-0 a Aucas, perdió 1-0 con Independiente del Valle, superó 1-0 a Boca Juniors, empató 1-1 con Manta y cayó 2-1 ante Universidad Católica.

Rendimiento reciente

Universidad Católica, todas las competiciones:

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Universidad Católica, Copa Libertadores:

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Barcelona SC, todas las competiciones:

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Barcelona SC, Copa Libertadores:

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Noticias de los equipos

Pronóstico Universidad Católica vs Barcelona SC / © Photosport – Imago

La gran duda de Universidad Católica está en Fernando Zampedri. El delantero viene de sufrir una complicada fractura nasal en el partido ante Deportes Limache, después de recibir un rodillazo en la cara.

El goleador cruzado quiere jugar y ya cuenta con una máscara especial para proteger la zona afectada, pero la decisión final quedará en manos del área médica. Durante la jornada se le realizarán nuevos exámenes para determinar si puede recibir el visto bueno para estar ante Barcelona.

Zampedri no realizó práctica deportiva el domingo y el lunes trabajó en gimnasio, de forma diferenciada al plantel. Si recibe autorización, se espera que pueda entrenar más a la par de sus compañeros antes del partido.

En caso de estar disponible, el capitán sería nuevamente la referencia ofensiva del equipo de Daniel Garnero, acompañado por Justo Giani y Clemente Montes. En el mediocampo aparecen Jhojan Valencia, Fernando Zuqui y Cristián Cuevas, mientras que la defensa estaría compuesta por Sebastián Arancibia, Juan Ignacio Díaz, Branco Ampuero y Eugenio Mena.

Barcelona SC, en tanto, llega a Chile con dos bajas importantes. El defensor Álex Rangel y el volante Milton Céliz están suspendidos por acumulación de tarjetas amarillas y no podrán estar en el duelo ante Universidad Católica.

La ausencia de Céliz es especialmente sensible, considerando que fue el autor del descuento ecuatoriano en el partido de ida ante la UC. Rangel, por su parte, obliga a César Farías a modificar la estructura defensiva para un partido donde el Ídolo necesita sumar para seguir con opciones.

El conjunto ecuatoriano tendría a José Contreras en el arco, con Bryan Carabalí, Javier Báez y Gustavo Valecilla como parte de la zona defensiva. En ataque, Héctor Villalba, Milton Céliz y Darío Benedetto aparecían como nombres proyectados, aunque la suspensión de Céliz obliga a ajustar la formación antes de la publicación final.

Cabe destacar que Universidad Católica tiene un historial perfecto ante Barcelona SC en Copa Libertadores. En cinco partidos registrados, la UC ganó los cinco, con 11 goles a favor y solo tres en contra.

El primer antecedente fue en 1967, cuando los Cruzados vencieron 3-1 como locales y luego ganaron 2-0 en Guayaquil. En 1993 volvieron a imponerse en los cuartos de final, con triunfo 3-1 en la ida y victoria 1-0 como visitantes.

El cruce más reciente fue el 29 de abril de 2026, cuando Universidad Católica derrotó 2-1 a Barcelona SC en el Estadio Monumental Banco Pichincha por la fase de grupos de esta Copa Libertadores.

Posibles formaciones Universidad Católica vs Barcelona SC

Universidad Católica:

Vicente Bernedo; Sebastián Arancibia, Juan Ignacio Díaz, Branco Ampuero, Eugenio Mena; Jhojan Valencia, Fernando Zuqui, Cristián Cuevas; Justo Giani, Fernando Zampedri, Clemente Montes. DT: Daniel Garnero.

Barcelona SC:

José Contreras; Bryan Carabalí, Álex Rangel, Javier Báez; Gustavo Valecilla, Jandry Gómez, Matías Lugo, Jhonny Quiñónez; Héctor Villalba, Milton Céliz, Darío Benedetto. DT: César Farías.

Pronóstico Universidad Católica vs Barcelona SC

Nuestro pronóstico: Universidad Católica 2-1 Barcelona SC

Universidad Católica llega mejor posicionada, con siete puntos y con el antecedente inmediato de haber derrotado a Barcelona SC en Guayaquil. Además, el historial favorece ampliamente a los Cruzados, que ganaron los cinco partidos registrados ante el equipo ecuatoriano por Copa Libertadores.

Barcelona llega revitalizado por su triunfo ante Boca Juniors, pero sigue último en el grupo y jugará en Chile con dos bajas importantes por suspensión. La presión estará del lado ecuatoriano, que necesita sumar para no quedar muy condicionado.

Si Zampedri recibe el visto bueno médico, la UC tendrá una carta ofensiva determinante. Por presente, localía e historial, Universidad Católica aparece con una ligera ventaja para quedarse con tres puntos que pueden ser decisivos en el Grupo D.

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