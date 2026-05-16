Datos Clave U Católica vence a Limache: Los Cruzados logran vencer de visitante a los Tomateros por 2-0. Limache se estanca en la tabla: Deportes Limache desperdicia la posibilidad de igualar a Colo Colo en la cima y se queda 2° con 21 unidades. Los Cruzados trepan al podio: Con la victoria, Católica escala hasta el tercer lugar con 20 puntos.

Deportes Limache cae en un duelo directo en su lucha por la parte alta del Campeonato Nacional 2026 ante Universidad Católica, en el encuentro disputado en el Estadio Lucio Fariña. El partido estuvo marcado por la superioridad en ofensiva de la visita, la compleja lesión con la que se retiró Fernando Zampedri y la roja que afectó a los locales en el final del primer tiempo.

Con esta derrota, la escuadra tomatera desperdicia la oportunidad de igualar en la cima a Colo Colo, y se mantiene como escolta con 21 unidades, mientras que los Cruzados trepan hasta la tercera posición, donde suman 20 unidades.

Los goles de Limache vs U Católica por el Campeonato Nacional 2026

El primer gol del encuentro llegó desde los camarines, ya que a los 5’ minutos del complemento Clemente Montes asistió con el centro de la muerte a Fernando Zampedri, que solo tuvo que empujar el balón a la red para abrir el marcador en Quillota.

Previo al segundo gol de los Cruzados, Fernando Zampedri tuvo que ser retirado tras un rodillazo en su rostro por parte de Misael Llantén. El Toro fue sustituido por Juan Francisco Rossel y además tuvo que ser trasladado hasta un servicio asistencial por una grave lesión. Dos minutos después del cambio, Rossel marcó el 2-0 tras un centro similar de Clemente Montes en el primer tiempo.

Cuando Limache buscaba el descuento en el final del primer tiempo, un contraataque de los Cruzados condenó el segundo tiempo de los locales, ya que Yerko González fue expulsado y dejó con 10 jugadores a los tomateros, con los que pasó el segundo tiempo completo con uno menos.

Estadísticas de Limache vs U Católica por el Campeonato Nacional 2026

Primera Division – 2026 DÍA DE PARTIDO 12 Deportes Limache 0 2 Half Time : 0 2 Finalizado Universidad Católica Marcos Arturia 28′

Alfonso Parot 74′

Daniel Castro 77′

Gonzalo Sosa 86′ 45′ Fernando Zampedri 6′

Fernando Zampedri 6′ Juan Rossel 38′ Justo Giani 76′

Justo Giani 76′ Cristian Cuevas 90′

¿Cuándo vuelven a jugar Limache y U Católica?

Deportes Limache deberá sacudirse del duro revés sufrido ante la UC, ya que en la próxima fecha deberá recibir a Deportes La Serena. El duelo válido por la fecha 13 del Campeonato Nacional 2026 se disputará el próximo domingo 24 de mayo en el Estadio Lucio Fariña a partir de las 15:00 horas.

Por su parte, Universidad Católica deberá recibir a Barcelona por la quinta fecha de la Copa Libertadores 2026. El duelo se disputará en el Claro Arena el próximo jueves 21 de mayo a partir de las 20:30 horas. Posterior a su duelo en competencia internacional, los Cruzados deberán recibir también en el Claro Arena a Colo Colo por la fecha 13 del torneo nacional. El duelo entre la franja y el Cacique está pactado para el próximo domingo 24 de mayo a partir de las 18:00 horas.