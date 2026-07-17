Datos Clave El protagonista: Se trata de Nicolás Girón, delantero colombiano de 19 años que brilló con 12 goles en el equipo de Proyección de la UC durante el primer semestre. La oferta: Corinthians de Brasil presentó una propuesta formal para llevárselo a préstamo con una opción de compra por el 35% de su pase. Ignorado: Pese a que Cruzados lo blindó con su primer contrato profesional en febrero de este año, el técnico Daniel Garnero no lo tiene en sus planes.

Mientras la gerencia deportiva de Universidad Católica trabaja a contrarreloj para cerrar incorporaciones de cara al segundo semestre, en los pasillos de San Carlos de Apoquindo estalló una noticia que podría cambiar todos los planes. Una de las figuras más letales de la cantera cruzada, que actualmente no tiene espacio en el primer equipo, está a un paso de armar sus maletas con destino al extranjero.

La falta de oportunidades bajo el mando del director técnico Daniel Garnero colmó la paciencia del entorno del jugador, abriendo la puerta a que potencias del continente posen sus ojos sobre él. Y el primer golpe en la mesa llegó directamente desde el exigente fútbol brasileño.

Mercado de pases UC: El gigante de Brasil que busca a Nicolás Girón

El jugador en cuestión es Nicolás Girón, explosivo delantero colombiano de 19 años. Tras consolidarse como el goleador absoluto y gran figura del equipo de Proyección dirigido por Hernán Madrid (donde se matriculó con 12 anotaciones y se coronó campeón de la categoría), el atacante despertó el fuerte interés del Corinthians.

Según reportó inicialmente el medio partidario La Franja Cruzada, el “Timão” ya venía siguiendo los pasos del extremo desde fines del año pasado. Sin embargo, en aquella oportunidad, el deseo del futbolista era quedarse a pelear un puesto en la precordillera. Hoy, el escenario cambió radicalmente: al verse relegado por Garnero —incluso por detrás de otros juveniles que ya partieron a préstamo, como Vicente Cárcamo—, la opción de emigrar toma una fuerza inusitada.

Los detalles del contrato: ¿Cómo es la oferta de Corinthians?

El extremo había llamado la atención de varios clubes del exterior por su descollante rendimiento formativo. Precisamente por esto, Cruzados actuó rápido y a comienzos de febrero lo blindó firmándole su primer contrato profesional, esperando que fuera integrado paulatinamente al plantel de honor. Como eso nunca ocurrió, la propuesta brasileña cayó en el momento perfecto.

Según los datos recabados por Al Aire Libre, la fórmula que propuso el Corinthians consiste en un préstamo extendido hasta diciembre de 2027, con el objetivo inicial de que Girón se incorpore a la escuadra Sub 20 del conjunto paulista para su adaptación internacional.

Además, la cesión incluye cláusulas estratégicas: el “Timão” fijó una opción de compra por el 35% del pase del jugador que podría hacerse efectiva a comienzos del próximo año. Por otro lado, si el colombiano no logra convencer en el Brasileirão, existe la posibilidad de que se interrumpa el préstamo y regrese a la UC a principios de la próxima temporada.

El drama de la nacionalidad y el sueño frustrado por La Roja

La inminente salida de Girón no solo golpea el patrimonio de la UC, sino también un proyecto personal del jugador. El delantero lleva más de ocho años viviendo en el país y desde fines del año pasado se encuentra en pleno proceso para obtener su carta de nacionalidad chilena.

Uno de sus grandes anhelos al quedarse en la precordillera era justamente debutar en Primera División para entrar en el radar de la Selección Chilena. Lamentablemente, los trámites burocráticos se han retrasado y, sumado al nulo espacio brindado por Garnero, el sueño de vestir La Roja deberá quedar en pausa si finalmente sella su traspaso a Brasil.

En resumen

Nicolás Girón (19), goleador de la cantera de la UC, recibió una oferta formal para partir a préstamo al Corinthians de Brasil. El delantero, que firmó su primer contrato en febrero, tomaría esta decisión tras anotar 12 goles en la Proyección y ser ignorado completamente por Daniel Garnero en el primer equipo. El acuerdo contempla una cesión para integrarse a la Sub 20 del cuadro paulista, con una opción de compra por el 35% de su pase que se podría ejecutar a inicios de 2027.

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