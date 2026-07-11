Datos Clave La UC en Copa Chile: Universidad Católica cierra la fase de grupos ante San Luis a las 17:30 horas Argentina de noche: La Argentina de Messi juega los cuartos de final ante Suiza a las 21:00 horas TV abierta: Argentina vs Suiza va por la señal de Chilevisión

Como ha sido la tónica de los fines de semana desde que empezó el Mundial 2026, este sábado vendrá cargado de fútbol. La parrilla combina el cierre de parte de la sexta fecha de la Copa Chile con la definición de los últimos dos cupos a semifinales de la Copa del Mundo. El plato fuerte del día está en Estados Unidos, donde la Argentina de Lionel Messi busca el pase a semifinales ante Suiza, mientras que en el plano local Universidad Católica cierra su fase de grupos con puntaje perfecto ante San Luis en Quillota.

Son seis partidos repartidos entre la tarde y la noche, con dos de ellos disponibles en TV abierta en Chile.

¿Qué partidos de Copa Chile hay hoy?

Hora Partido Estadio Dónde ver 15:00 Palestino vs Deportes Santa Cruz Municipal de La Cisterna Sin TV 15:00 Magallanes vs Audax Italiano Municipal de San Bernardo TNT Sports Premium, HBO Max 17:30 Deportes Copiapó vs Everton Luis Valenzuela Hermosilla Sin TV 17:30 San Luis vs Universidad Católica Lucio Fariña Fernández, Quillota TNT Sports Premium, HBO Max

¿Qué partidos del Mundial 2026 hay hoy?

Hora (Chile) Partido Estadio Dónde ver 17:00 Noruega vs Inglaterra Hard Rock Stadium, Miami Gardens ViX, DirecTV Sports, DGO, Paramount+ 21:00 Argentina vs Suiza Arrowhead Stadium, Kansas City Chilevisión (abierta), DirecTV Sports, DGO, ViX, Paramount+, Disney+ Premium, Claro Sports

¿Cuáles son los partidos imperdibles y dónde verlos gratis?

La tarde también tiene un platillo fuerte: Noruega ante Inglaterra (17:00) define al otro semifinalista, con Erling Haaland y Jude Bellingham como las máximas figuras en cancha, disponible por ViX, DirecTV Sports, DGO y Paramount+.

Ya en la noche, Argentina ante Suiza (21:00) es el único partido del Mundial que va gratis por la señal abierta de Chilevisión, además de estar disponible en DirecTV Sports, ViX, Paramount+, Disney+ Premium y Claro Sports.

En el fútbol chileno, el duelo a seguir es Universidad Católica ante San Luis (17:30) por TNT Sports Premium, con los Cruzados buscando cerrar una campaña perfecta en el grupo. Una jornada para no moverse del sillón desde media tarde hasta pasada la medianoche.