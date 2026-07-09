Noruega enfrenta a Inglaterra este sábado 11 de julio en el Estadio Miami (Hard Rock Stadium), desde las 17:00 horas de Chile, por los cuartos de final del Mundial 2026. El ganador avanzará a las semifinales del torneo, instancia que se jugará íntegramente en territorio estadounidense.

Los dos llegan tras protagonizar jornadas de alto voltaje en octavos. Noruega dio uno de los grandes golpes del torneo al eliminar 2-1 a Brasil con un doblete de Erling Haaland, y alcanza los cuartos de final por primera vez desde Francia 1998. Inglaterra, en tanto, resistió con diez hombres para vencer 3-2 a México en un caldeado Estadio Azteca y sostener su condición de candidata.

El gran atractivo del duelo está en el mano a mano de sus goleadores. Haaland atraviesa un Mundial soñado y se ha echado a Noruega al hombro, mientras que Harry Kane se convirtió en los 16avos en el máximo artillero histórico de Inglaterra en Copas del Mundo, superando a Gary Lineker. Dos de los delanteros más letales del planeta se ven las caras con una semifinal en juego. Un dato para los Tres Leones: no podrán contar con Jarrell Quansah, expulsado ante México.

¿Qué canal transmite Noruega vs Inglaterra EN VIVO?

El partido de los cuartos de final del Mundial 2026 será transmitido por TV de pago y plataformas de streaming en Chile.

TV de pago: DSports 610/1610 y DIRECTV 4K

Streaming: DGO, Amazon Prime Video, Paramount+, DAZN

¿A qué hora juegan Noruega vs Inglaterra?

Noruega vs Inglaterra se juega este sábado 11 de julio a las 17:00 horas de Chile.

Fecha: Sábado 11 de julio de 2026

Hora: 17:00 horas de Chile

Estadio: Miami (Hard Rock Stadium)

El duelo corresponde a los cuartos de final de la Copa del Mundo 2026, torneo que se disputa en México, Estados Unidos y Canadá.

¿Dónde ver Noruega vs Inglaterra ONLINE por streaming?

El partido estará disponible por varias plataformas digitales.

DGO

Amazon Prime Video

Paramount+

DAZN

Para acceder, debes ingresar con una cuenta activa en la plataforma correspondiente.

¿Dónde ver GRATIS Noruega vs Inglaterra?

Noruega vs Inglaterra no contará con transmisión por TV abierta en Chile, por lo que no estará disponible de forma gratuita. El partido solo se podrá ver por señales y plataformas de pago: DSports, DIRECTV 4K, DGO, Amazon Prime Video, Paramount+ y DAZN.

¿Cómo llegan Noruega e Inglaterra a los cuartos?

Noruega terminó segunda del Grupo I con seis puntos (4-1 a Irak, caída ante Senegal y derrota ante Francia), superó a Costa de Marfil en los 16avos y dio la sorpresa ante Brasil en octavos con su gran figura Haaland encendido.

Inglaterra ganó el Grupo L con puntaje ideal, venció 2-1 a RD Congo en los 16avos con doblete de Kane y eliminó 3-2 a México en octavos con un doblete de Jude Bellingham y un penal del propio capitán.

El cruce de Miami enfrenta el sueño histórico noruego con la jerarquía inglesa. Para Noruega, seguir avanzando sería agrandar aún más una campaña que ya es para el recuerdo. Para Inglaterra, es un paso más en la búsqueda de su primera final mundialista desde 1966.