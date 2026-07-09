Datos Clave Contrato renovado: Udinese confirmó la continuidad de Julio Gutiérrez hasta el 30 de junio de 2027. Cargo formativo: El chileno seguirá como entrenador del equipo Primavera, categoría Sub 20 del club italiano. Camino europeo: Antes de llegar a Udinese, trabajó durante tres temporadas en el fútbol formativo de Juventus.

Mientras los fichajes de jugadores acaparan las portadas, un entrenador chileno acaba de dar un golpe silencioso pero contundente en el Viejo Continente. A base de resultados, aseguró su permanencia en una de las ligas más competitivas del mundo.

Hablamos de Julio Gutiérrez, quien seguirá al mando del Udinese Primavera. El club oficializó este jueves la renovación del técnico nacional hasta el 30 de junio de 2027, apostando todas sus fichas a la continuidad del exdelantero en una de sus categorías formativas más críticas.

¿Quién es Julio Gutiérrez, el DT chileno que renovó con Udinese?

Julio Gutiérrez es un exdelantero chileno que hoy dirige al equipo Primavera de Udinese. Como jugador, se formó en Unión Española y fue una de las apariciones importantes del fútbol nacional a fines de los noventa.

Su nombre dio el salto internacional después de su participación en el Preolímpico rumbo a Sídney 2000. Ese rendimiento le abrió la puerta de Udinese, club que lo llevó a Italia cuando todavía era una promesa del ataque chileno.

Más de dos décadas después, el vínculo se mantiene. El mismo club que lo fichó como futbolista ahora decidió sostener su proyecto como entrenador.

¿Hasta cuándo firmó Julio Gutiérrez con Udinese?

Julio Gutiérrez renovó con Udinese hasta el 30 de junio de 2027. El club italiano lo confirmó oficialmente como responsable del equipo Primavera, dando continuidad al proceso que inició como técnico principal en 2025.

La señal no es menor. Para un entrenador chileno, mantenerse en una estructura europea de ese nivel habla de confianza, método y trabajo sostenido en una categoría donde los clubes forman a sus próximos profesionales.

¿Qué equipo dirige Julio Gutiérrez en Italia?

Julio Gutiérrez dirige el Udinese Primavera, la categoría Sub 20 del club de Friuli. En el fútbol italiano, esta división es clave porque funciona como puente entre las series juveniles y el primer equipo.

No es un cargo menor ni decorativo. El entrenador debe formar, competir y preparar jugadores para el salto profesional. Ahí está hoy el desafío de Gutiérrez: pulir futbolistas jóvenes en un club acostumbrado a mirar fuerte hacia su cantera.

¿Qué relación tiene Julio Gutiérrez con Juventus y Udinese?

Antes de asumir en Udinese, Julio Gutiérrez trabajó durante tres temporadas como ayudante técnico en el equipo Primavera de Juventus, una experiencia importante para su formación como entrenador.

Ese paso le permitió conocer desde adentro una estructura de alto nivel en Italia. Luego llegó la oportunidad de tomar el mando del equipo juvenil de Udinese, donde volvió a encontrarse con un club que ya conocía desde su etapa como futbolista.

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¿Dónde jugó Julio Gutiérrez antes de ser entrenador?

Julio Gutiérrez inició su carrera profesional en Unión Española y luego partió a Italia para jugar en Udinese. En el fútbol italiano también vistió las camisetas de Messina, Pescara, Sambenedettese y Grosseto.

Después regresó a Chile, donde volvió a defender a Unión Española y también jugó por Universidad Católica. En la parte final de su carrera sumó pasos por Colombia y Venezuela, donde cerró su etapa como futbolista profesional.

Ese recorrido explica parte de su presente. Gutiérrez conoce el fútbol chileno, vivió el salto europeo y ahora trabaja desde el otro lado: formando jugadores que buscan abrirse paso en Italia.

En resumen

Julio Gutiérrez renovó con Udinese y seguirá como entrenador del equipo Primavera hasta junio de 2027. El exdelantero chileno, que también jugó en el club italiano, consolida su carrera como técnico en Europa tras su experiencia en Juventus y su regreso a Friuli desde la banca.

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