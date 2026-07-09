Datos Clave Regresa la acción: Hoy, jueves 9 de julio, comienzan oficialmente los cuartos de final del Mundial 2026 con un único compromiso en agenda. Alerta de suspensiones: 20 jugadores llegan apercibidos a cuartos de final. Si reciben una tarjeta amarilla hoy o en sus respectivos partidos, se perderán las semifinales. Francia vs Marruecos es el duelo con más hombres en riesgo (8 en total). Movimientos en el Ranking FIFA: Francia recuperó el primer lugar del escalafón mundial desplazando a Argentina y España. Marruecos escaló al 6° puesto y Noruega protagonizó el mayor ascenso situándose 19°.

El Mundial 2026 reanuda sus emociones este jueves 9 de julio tras cumplirse el primer día oficial de descanso en la competencia norteamericana. La mesa está servida para dar inicio a la ronda de los cuartos de final, una fase de eliminación directa donde ya no existe margen de error y en la que las ocho mejores selecciones del planeta buscarán dar el paso definitivo hacia las semifinales. La jornada de hoy contempla un único e imperdible compromiso de alta categoría, en el cual la selección de Francia se medirá ante su par de Marruecos en el Gillette Stadium de Boston, reeditando la recordada semifinal acontecida en Qatar 2022. Para los fanáticos chilenos que planean seguir las alternativas del compromiso, los canales de transmisión y las plataformas de streaming ya se encuentran completamente confirmados.

Más allá de la atractiva batalla futbolística por el cupo a la ronda de los cuatro mejores en Dallas, esta reanudación del certamen trae consigo una alta dosis de drama reglamentario. Un total de 20 futbolistas de los distintos planteles clasificados saltarán al campo de juego condicionados por la acumulación de tarjetas amarillas, sabiendo que una nueva amonestación los dejará automáticamente suspendidos para las semifinales. Este factor añadirá una presión extra a compromisos clave como el de hoy, donde los galos —quienes acaban de recuperar el primer puesto de la Clasificación Mundial Masculina de la FIFA— pondrán a prueba su favoritismo frente a unos Leones del Atlas que marchan sextos en el ranking y quieren cobrarse revancha de la última cita mundialista, en paralelo a la encarnizada disputa entre astros como Lionel Messi, Kylian Mbappé y Erling Haaland por quedarse con la prestigiosa Bota de Oro del torneo.



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