Datos Clave Partido clave: Francia vs Marruecos Transmisión: DSports, DGO, DIRECTV 4K, Amazon Prime Video, Paramount+ y DAZN Horario: Jueves 9 de julio, 16:00 horas de Chile

Francia y Marruecos vuelven a cruzarse en una instancia de máxima presión mundialista. Esta vez será por los cuartos de final del Mundial 2026, en el Estadio Boston, con el recuerdo todavía fresco de la semifinal de Qatar 2022, donde los franceses ganaron 2-0 y frenaron el sueño africano.

El equipo de Didier Deschamps llega como uno de los grandes favoritos del torneo, con Kylian Mbappé, Ousmane Dembélé, Michael Olise y Bradley Barcola liderando una ofensiva de alto impacto. Marruecos, en cambio, vuelve a instalarse entre los ocho mejores con una fórmula que ya conoce: orden, intensidad, resistencia defensiva y golpes rápidos en los momentos exactos.

¿Qué canal transmite Francia vs Marruecos EN VIVO?

El partido entre Francia y Marruecos por los cuartos de final del Mundial 2026 será transmitido en Chile por TV de pago y streaming.

TV de pago:

DSports

DSports 610/1610 HD

DIRECTV 4K

Streaming:

DGO

Amazon Prime Video

Paramount+

DAZN

Cobertura online:

AlAireLibre.cl

¿A qué hora juegan Francia vs Marruecos?

Francia vs Marruecos se juega este jueves 9 de julio a las 16:00 horas de Chile.

Fecha: Jueves 9 de julio de 2026

Jueves 9 de julio de 2026 Hora: 16:00 horas de Chile

16:00 horas de Chile Torneo: Copa Mundial de la FIFA 2026

Copa Mundial de la FIFA 2026 Fase: Cuartos de final

Cuartos de final Estadio: Estadio Boston

Estadio Boston Partido: Francia vs Marruecos

El ganador avanzará a las semifinales del Mundial 2026, programadas para el 14 de julio en Dallas.

¿Dónde ver Francia vs Marruecos ONLINE por streaming?

Francia vs Marruecos se podrá ver online a través de DGO, Amazon Prime Video, Paramount+ y DAZN.

Para seguir el partido por streaming, debes ingresar con una cuenta activa en alguna de las plataformas que tienen habilitada la transmisión del Mundial 2026. Además, podrás seguir la cobertura minuto a minuto en AlAireLibre.cl.

¿Dónde ver GRATIS Francia vs Marruecos?

Francia vs Marruecos no tiene transmisión gratuita por TV abierta en Chile.

El partido estará disponible por DSports, DGO, DIRECTV 4K, Amazon Prime Video, Paramount+ y DAZN. La cobertura online la podrás seguir EN VIVO y GRATIS en AlAireLibre.cl.

Formación de Francia vs Marruecos

Francia: Mike Maignan; Jules Koundé, Dayot Upamecano, William Saliba, Lucas Digne; Manu Koné, Adrien Rabiot; Michael Olise, Ousmane Dembélé, Bradley Barcola; Kylian Mbappé.

DT: Didier Deschamps.

Francia llega con una estructura ofensiva poderosa y con Mbappé como principal referencia. Dembélé, Olise y Barcola le dan velocidad, amplitud y desequilibrio a un equipo que ha mostrado variantes para romper bloques cerrados.

Marruecos: Yassine Bounou; Achraf Hakimi, Issa Diop, Redouane Halhal, Noussair Mazraoui; Ayyoub Bouaddi, Neil El Aynaoui; Brahim Díaz, Azzedine Ounahi, Bilal El Khannouss; Soufiane Rahimi.

DT: Mohamed Ouahbi.

Marruecos vuelve a apostar por un bloque compacto, laterales profundos y talento entre líneas. Bounou, Hakimi, Ounahi, Brahim Díaz y Rahimi aparecen como piezas claves para sostener la ilusión africana.

¿Quién es el árbitro de Francia vs Marruecos?

El árbitro del partido entre Francia y Marruecos será el argentino Facundo Tello.

Árbitro central: Facundo Tello

Facundo Tello Asistente 1: Juan Pablo Belatti

Juan Pablo Belatti Asistente 2: Gabriel Chade

Gabriel Chade Cuarto árbitro: Darío Herrera

Darío Herrera Árbitro de reserva: Cristian Navarro

La designación tiene un ingrediente especial: todo el cuerpo arbitral principal será argentino. Tello ya tuvo experiencia mundialista en Qatar 2022 y dirigió, precisamente, el histórico triunfo de Marruecos sobre Portugal en cuartos de final.

¿Cómo llega Francia al partido con Marruecos?

Francia llega a los cuartos de final como uno de los equipos más contundentes del Mundial 2026. Ganó el Grupo I con puntaje perfecto tras vencer 3-1 a Senegal, 3-0 a Irak y 4-1 a Noruega.

En la fase eliminatoria, el equipo de Didier Deschamps mantuvo su solidez: goleó 3-0 a Suecia en dieciseisavos y luego superó 1-0 a Paraguay en octavos, con un penal convertido por Kylian Mbappé.

El ataque francés es uno de los más completos del torneo. Mbappé aparece como figura central, pero también han respondido Dembélé, Olise y Barcola. Además, Mike Maignan y la defensa han sostenido un equipo equilibrado en las dos áreas.

¿Cómo llega Marruecos al partido con Francia?

Marruecos llega a los cuartos de final con una campaña exigente y de alto impacto competitivo. En la fase de grupos empató 1-1 con Brasil, venció 1-0 a Escocia y derrotó 4-2 a Haití para avanzar como segundo del Grupo C.

En los dieciseisavos de final, los Leones del Atlas eliminaron a Países Bajos tras igualar 1-1 y ganar en la tanda de penales. Luego, en octavos, firmaron una actuación contundente ante Canadá y ganaron 3-0 con doblete de Azzedine Ounahi y gol de Soufiane Rahimi.

El equipo marroquí combina orden defensivo, despliegue físico y transiciones rápidas. Bounou sigue siendo garantía en el arco, Hakimi marca diferencias por la banda derecha y Brahim Díaz se ha transformado en un eje creativo clave.

¿Cuál es el historial entre Francia y Marruecos en Mundiales?

Francia y Marruecos solo registran un antecedente en Copas del Mundo.

El cruce fue en las semifinales de Qatar 2022, cuando Francia ganó 2-0 en el Estadio Al Bayt. Theo Hernández abrió el marcador a los cinco minutos y Randal Kolo Muani sentenció el partido cerca del final.

Aquel resultado clasificó a Francia a su segunda final consecutiva y frenó la campaña histórica de Marruecos, que se convirtió en la primera selección africana en disputar una semifinal mundialista.

De este modo, este cotejo tiene clima de revancha: cuatro años después, el escenario vuelve a reunir a varios protagonistas de aquella noche: Mbappé, Dembélé, Saliba y Upamecano por Francia; Bounou, Hakimi, Ounahi y Mazraoui por Marruecos. Esta vez, el premio será un lugar en semifinales del Mundial 2026.

¿Qué equipo enfrenta al ganador de Francia vs Marruecos?

El ganador de Francia vs Marruecos avanzará a las semifinales del Mundial 2026.

Esa llave se disputará el 14 de julio en Dallas, donde el clasificado esperará por el rival que salga del otro sector del cuadro, con selecciones como Portugal, España, Estados Unidos y Bélgica involucradas en la pelea por llegar a esa instancia.

En resumen

Francia vs Marruecos se juega este jueves 9 de julio a las 16:00 horas de Chile por los cuartos de final del Mundial 2026.

El partido será transmitido por DSports, DGO, DIRECTV 4K, Amazon Prime Video, Paramount+ y DAZN. También podrás seguir la cobertura online en AlAireLibre.cl.

Francia llega como favorita, con Mbappé encendido y un ataque de élite. Marruecos, sólido y competitivo, buscará revancha de Qatar 2022 y otro golpe histórico para el fútbol africano.