Datos Clave Final en Madrid: Santiago Wanderers y Real Madrid definirán el título en el Estadio Santiago Bernabéu. Día y hora: Se jugará el 19 de septiembre a las 07:30 horas de Chile. Golpe para Chile: El partido no se jugará en Valparaíso pese a las gestiones nacionales.

La ilusión de ver al Real Madrid en Valparaíso se terminó. La Conmebol confirmó este miércoles que la final de la Copa Intercontinental Sub 20 entre Santiago Wanderers y el conjunto merengue se disputará en el Estadio Santiago Bernabéu, y no en Chile como esperaban los caturros. El duelo quedó fijado para el 19 de septiembre a las 07:30 horas de nuestro país (12:30 en España).

Se trata de un duro golpe para el fútbol chileno, ya que tanto la ANFP como el Ministerio del Deporte y el propio Santiago Wanderers habían gestionado para que el partido se jugara en el Estadio Elías Figueroa Brander de Valparaíso. Sin embargo, los organizadores del certamen, UEFA y Conmebol, optaron por llevar el encuentro a la capital española.

¿Por qué Wanderers juega esta final?

El cuadro porteño llegó a esta instancia como campeón de la Copa Libertadores Sub 20, título que consiguió el pasado 22 de marzo tras vencer nada menos que a Flamengo de Brasil en la definición a penales. Ese logro lo instaló entre lo mejor del fútbol formativo mundial y le dio el derecho a enfrentar al Real Madrid, campeón de la Champions League juvenil, en lo que en la práctica es la final por el título mundial de la categoría.

¿Por qué la final cambió de sede?

Por una decisión inédita de los organizadores. Desde que se comenzó a disputar la Copa Intercontinental Sub 20, el local siempre había sido el representante de Sudamérica: la final de 2022 se jugó en Uruguay y las de 2023, 2024 y 2025 se disputaron en Brasil. Para esta edición, en cambio, UEFA y Conmebol decidieron rotar la sede y, por primera vez en cuatro años, la definición saldrá de Sudamérica para jugarse en Europa.

Así, Santiago Wanderers deberá dejar de lado la localía con la que soñaba y viajar hasta Madrid para buscar una hazaña mayúscula: quedarse con un título intercontinental nada menos que en la casa del Real Madrid. Una cita histórica para el club porteño y para el fútbol formativo chileno, aunque con el sabor amargo de no poder disfrutarla en casa.