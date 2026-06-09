Santiago Wanderers ya tiene estadio para su final de la Copa Intercontinental Sub 20 ante Real Madrid. El propio presidente del club porteño, Reinaldo Sánchez, confirmó que el duelo entre el campeón de la Copa Libertadores Sub 20 y el monarca de la UEFA Youth League se disputará en el Estadio Elías Figueroa Brander de Valparaíso, aunque la fecha exacta aún está en proceso de definición.

La confirmación de la sede despeja una de las principales incógnitas organizativas del evento. El cruce entre los Caturros y el conjunto español había generado creciente expectativa en las últimas semanas, considerando que será la primera vez que un club chileno dispute una final intercontinental de esta categoría, y la elección del escenario tenía a varias ciudades en competencia.

¿Por qué se jugará en el Estadio Elías Figueroa?

Fue el propio Reinaldo Sánchez quien cerró el debate en conversación con La Estrella de Valparaíso: “La final Intercontinental se jugará en Valparaíso, es algo que está definido. Definitivamente se juega acá y eso me pone contento. Para mí es un regalo a Valparaíso. Las otras ciudades ya tienen demasiados regalos, todas han progresado y Valparaíso se ha ido quedando con los años”.

La elección tiene una carga simbólica evidente: Santiago Wanderers es el club más emblemático de Valparaíso y jugar esta final en su ciudad de origen refuerza el vínculo entre el club y su comunidad. El Estadio Elías Figueroa Brander, que lleva el nombre del mejor defensa chileno de la historia, tiene capacidad para más de 20 mil espectadores y ha sido sede de partidos internacionales en el pasado, lo que lo convierte en una opción viable para un evento de esta envergadura.

¿Cuándo se jugará la final entre Wanderers y Real Madrid?

La fecha del partido es el único flanco que aún no tiene respuesta. Sánchez fue claro al respecto: “La fecha se debería saber dentro de los próximos días”. La organización trabaja en los detalles logísticos del encuentro, que reunirá al representante sudamericano con el europeo en un duelo sin precedentes para el fútbol chileno a nivel de categorías formativas.

Lo que ya está definido es el peso del cruce: Real Madrid llega como el club más ganador de Europa en la UEFA Youth League y Santiago Wanderers como el mejor equipo sub 20 del continente americano tras su título en la Copa Libertadores. La final en el Elías Figueroa promete ser un evento histórico para Valparaíso y para el fútbol chileno en general.