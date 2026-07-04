Santiago Wanderers y Universidad de Chile se miden este domingo 5 de julio a las 12:30 en el Estadio Elías Figueroa Brander de Valparaíso por la fecha 5 del Grupo D de la Copa Chile 2026. Este compromiso se transmitirá a través de TNT Sports Premium y HBO Max.

¿Quién transmite Santiago Wanderers vs U de Chile por la Copa Chile 2026?

El compromiso entre Santiago Wanderers y Universidad de Chile por la Copa Chile será transmitido a través de TNT Sports Premium y HBO Max.

TV: TNT Sports Premium

Streaming: HBO Max

¿Cuándo y a qué hora juegan Santiago Wanderers vs U de Chile por la Copa Chile 2026?

Santiago Wanderers vs Universidad de Chile se miden este domingo 5 de julio a las 12:30 horas en el Estadio Elías Figueroa Brander de Valparaíso por la fecha 5 del Grupo D de la Copa Chile.

Fecha: Domingo 5 de julio

Hora: 12:30 horas

Estadio: Elías Figueroa Brander, Valparaíso

Árbitros de Santiago Wanderers vs U de Chile

Árbitro: Claudio Díaz

1er asistente: Gabriel Ureta

2do asistente: Joaquín Arrué

4to árbitro: Nicolás Pozo

¿Cómo llegan Santiago Wanderers vs U de Chile?

Santiago Wanderers llega a este duelo con tres derrotas consecutivas, dos de ellas por goleada. En su último partido, los caturros fueron aplastados 4-0 ante Unión La Calera, resultado que los dejó en el último puesto del Grupo D con 3 puntos.

Por su parte, Universidad de Chile también sufrió una derrota en su último compromiso. Fue 1-0 ante los cementeros, resultado que les permitió mantener el liderato, con 7 unidades, aunque ahora compartiéndolo contra los caleranos.

El último encuentro entre el Decano y el Romántico Viajero fue el 21 de junio con victoria 4-1 para los dirigidos de Fernando Gago.

Formaciones de Santiago Wanderers y U de Chile

Formación de Santiago Wanderers

Bayron Martínez; Axel Herrera, Sergio Felipe, Pedro Navarro; Cristóbal Cáceres, Martín Villarroel, Leandro Navarro, Cristóbal Ponce; Esteban Luco, Denilson San Martín y Marcos Camarda. DT: Francisco Palladino.

Formación de U de Chile

Gabriel Castellón; Nicolás Fernández, Nicolás Ramírez, Bianneider Tamayo, Diego Vargas; Lucas Barrera, Israel Poblete, Agustín Arce, Elías Rojas; Ignacio Vásquez y Juan Martín Lucero. DT: Fernando Gago.

Santiago Wanderers vs U de Chile minuto a minuto