Datos Clave El jugador: La U de Chile buscaría reforzar su defensa con Iván Román. Presente: El zaguero de 20 años pertenece a Atlético Mineiro, donde no está siendo considerado por su entrenador. Obstáculo: Si bien el Galo está dispuesto a dejarlo partir a préstamo, prefiere que sea al fútbol brasileño o argentino.

Universidad de Chile sigue moviendo el mercado. Además de las llegadas de Gonzalo Reyna y Tobías Reinhart, Azul Azul ya inició conversaciones con Atlético Mineiro para intentar quedarse a préstamo con Iván Román, defensor chileno de 20 años formado en Palestino que no está siendo considerado por el técnico del Galo, Eduardo Domínguez. Sin embargo, hay un obstáculo clave que podría frenar el regreso del zaguero al fútbol chileno.

U de Chile inició conversaciones por Iván Román de Atlético Mineiro

Según Radio ADN, la U preguntó por Román al detectar una oportunidad concreta de mercado: el defensor pertenece al Atlético Mineiro, pero no tiene espacio en el equipo que dirige Eduardo Domínguez, y el club brasileño tiene interés en que salga a préstamo para que continúe desarrollándose.

La operación respondería a un pedido específico de Fernando Gago, quien desde su llegada al club ha solicitado la incorporación de un defensor central para reforzar la zaga azul. Román, con 20 años y proyección internacional, encaja en el perfil que busca el técnico argentino.

El obstáculo que frena la llegada de Román a U de Chile

El problema está en la preferencia del Atlético Mineiro. Según el citado medio, el club brasileño estaría más interesado en que Román continúe en el Brasileirao o en el fútbol argentino, dos competencias que consideran más exigentes para el desarrollo del jugador, con el objetivo de que regrese con mayor experiencia al Galo.

Desde esa perspectiva, el fútbol chileno no sería la primera opción del club dueño del pase. La U deberá convencer tanto al Atlético Mineiro como al propio Román para que el defensor acepte volver al país del que salió hace un año y medio como uno de los futbolistas más prometedores del fútbol local.

¿Cuándo juega la U de Chile?

En lo futbolístico, Universidad de Chile volverá a saltar a la cancha este miércoles 5 de agosto a las 18:00 horas cuando visite a Unión San Felipe en el Estadio Nicolás Chahuán de La Calera por la fecha 6 del Grupo D de la Copa Chile 2026.

El Romántico Viajero necesita sumar en tierras caleranas para asegurar su clasificación a los octavos de final del certamen nacional.

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