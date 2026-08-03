Datos Clave Acuerdo encaminado: Felipe Salomoni llegó a un entendimiento para convertirse en refuerzo de Audax Italiano. El lugar que ocupará: El argentino será el reemplazante de Esteban Matus, transferido a Olimpia de Paraguay. Cuarto fichaje: La venta de Matus por cerca de USD 700 mil permite que Audax sume otra incorporación en este mercado.

Felipe Salomoni volverá al fútbol chileno. El lateral argentino, que dejó Universidad de Chile al finalizar su préstamo, llegó a un acuerdo con Audax Italiano para continuar su carrera en el Campeonato Nacional.

El futbolista había regresado a Guaraní, club dueño de su pase, después de que la U decidiera no extender su permanencia. Apenas un mes después de abandonar el Centro Deportivo Azul, la venta de Esteban Matus a Olimpia abrió la puerta para que Salomoni regrese a Chile y ocupe el espacio que quedó disponible en la defensa itálica.

¿En qué equipo jugará Felipe Salomoni tras salir de la U de Chile?

Felipe Salomoni tiene un acuerdo para convertirse en nuevo jugador de Audax Italiano. El lateral izquierdo llegará al equipo de La Florida para afrontar la segunda rueda del Campeonato Nacional.

La información fue entregada por ADN Deportes, que dio por cerrado el entendimiento entre el argentino y Audax. La contratación todavía debe ser anunciada por el club, por lo que faltan por conocer aspectos como la duración del vínculo y la modalidad de la operación con Guaraní.

Salomoni ya había sido ofrecido al conjunto itálico durante los últimos días de julio. En ese momento no existían negociaciones avanzadas, pero la necesidad de encontrar rápidamente un reemplazante para Esteban Matus terminó acelerando las conversaciones.

¿Por qué Felipe Salomoni dejó la U de Chile?

Felipe Salomoni dejó Universidad de Chile porque Azul Azul decidió no extender el préstamo acordado con Guaraní. Su vínculo terminó el pasado 30 de junio y el futbolista debió regresar al club paraguayo.

El lateral llegó a la U durante el segundo semestre de 2025 como una alternativa para la banda izquierda. Tuvo mayor continuidad durante sus primeros meses, pero fue perdiendo espacio durante la temporada 2026 y dejó de aparecer con regularidad en las convocatorias de Fernando Gago.

La dirigencia azul optó por no prolongar la cesión y liberó uno de los cupos de extranjero del plantel. Salomoni volvió a Paraguay, aunque desde su entorno nunca cerraron completamente la posibilidad de regresar al fútbol chileno si aparecía una propuesta atractiva.

¿Cuántos partidos jugó Felipe Salomoni en la U de Chile?

Felipe Salomoni disputó 10 partidos durante el primer semestre de 2026 y solo fue titular en dos oportunidades. La falta de continuidad terminó marcando el cierre de su etapa en Universidad de Chile.

El argentino completó 31 presentaciones durante todo su paso por el cuadro azul. También formó parte del plantel que conquistó la Supercopa 2025, aunque durante el presente año fue perdiendo terreno hasta quedar fuera de algunas citaciones.

Ahora tendrá la posibilidad de competir por un lugar en un Audax Italiano que necesitaba cubrir con rapidez el sector izquierdo de su defensa.

¿A quién reemplazará Felipe Salomoni en Audax Italiano?

Felipe Salomoni llegará a Audax Italiano para ocupar el puesto que dejó Esteban Matus, quien fue transferido a Olimpia de Paraguay después de convertirse en una de las figuras del conjunto de La Florida.

El club paraguayo adquirió el 70 por ciento de los derechos económicos del lateral chileno por una cifra cercana a los USD 700 mil y acordó con él un contrato por cuatro temporadas. Audax conservará el porcentaje restante ante una posible venta futura.

La salida de Matus dejó una vacante difícil de cubrir a mitad de campeonato. En ese escenario, Salomoni apareció como una alternativa conveniente: conoce el fútbol chileno, venía compitiendo hasta hace pocas semanas y puede adaptarse sin atravesar un largo período de conocimiento del torneo.

¿Por qué Audax Italiano puede fichar un cuarto refuerzo?

Audax Italiano puede incorporar a Felipe Salomoni como cuarto refuerzo gracias al monto recibido por la venta de Esteban Matus.

Las bases de la Liga de Primera permiten que cada equipo inscriba hasta tres jugadores durante el mercado de invierno. Sin embargo, un club puede sumar un reemplazante adicional cuando transfiere a un futbolista por una cifra igual o superior a USD 250 mil dentro del período establecido. Ese nuevo jugador no se contabiliza entre los tres cupos iniciales.

Como la operación de Matus con Olimpia alcanzó aproximadamente los USD 700 mil, Audax quedó habilitado para realizar una cuarta incorporación. Antes del acuerdo por Salomoni, los itálicos ya habían avanzado con César Pinares, Ariel Uribe y Damián Pizarro para fortalecer el plantel durante el segundo semestre.

¿Cuándo podría debutar Felipe Salomoni en Audax Italiano?

Felipe Salomoni podría debutar el lunes 10 de agosto, cuando Audax Italiano reciba a Ñublense por la fecha 18 de la Liga de Primera.

El partido se disputará desde las 20:00 horas en el Estadio Bicentenario de La Florida. Para quedar disponible, el argentino deberá completar su incorporación, firmar el contrato y ser inscrito ante la ANFP.

La decisión final dependerá de su condición física y de los entrenamientos que alcance a completar con sus nuevos compañeros. Salomoni regresó recientemente a Guaraní, por lo que también deberá adaptarse al funcionamiento que pretende el cuerpo técnico de Audax.

Si los trámites no alcanzan para el encuentro con Ñublense, la siguiente oportunidad será el sábado 15 de agosto frente a Everton, desde las 20:00 horas en el Estadio Sausalito.

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