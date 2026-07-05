Santiago Wanderers llega necesitado de sumar de a tres al quinto partido de la fase de grupos de la Copa Chile 2026. Los caturros son colistas absolutos del Grupo D con solo tres puntos, por lo que están obligados a imponerse de local para llegar con opciones a la última jornada. Por su parte, la U de Chile quiere dejar atrás su derrota en el último partido y acercarse a la clasificación a los octavos de final.

El último cruce entre ambas escuadras fue el pasado 21 de junio en el Estadio Nacional, cuando el Romántico Viajero se impuso con un categórico 4-1 por la fecha 3 del certamen nacional.

Santiago Wanderers vs U de Chile, minuto a minuto

La previa del Santiago Wanderers vs U de Chile

Santiago Wanderers llega a la fecha 5 en el fondo del Grupo D con solo tres puntos. En su último compromiso el Decano fue aplastado por 4-0 frente a Unión La Calera, resultado que complicó sus opciones de avanzar a la siguiente ronda de la Copa Chile 2026.

La Universidad de Chile, en tanto, viene de perder su invicto en el certamen. Los azules acumulaban dos triunfos y un empate en lo que iba de competencia, sin embargo, cayeron frente a los cementeros en condición de local y fueron relegados al segundo puesto del grupo. Actualmente tienen 7 puntos, los mismos que los caleranos, aunque con peor diferencia de gol. Eso sí, un poco más atrás aparece Unión San Felipe con 6, lo que les pone presión en la recta final de la fase de grupos.

Formaciones de Santiago Wanderers vs U de Chile

Formación de Santiago Wanderers: Felipe Terrazas; Leandro Navarro, Vicente Vera, Sergio Felipe, Joaquín Silva; Alexander Dubó, Cristopher Valenzuela, Martín Villarroel, D. Portilla; Marcos Camarda y Denilson San Martín. DT: Francisco Palladino.

Formación de U de Chile: Gabriel Castellón; Fabián Hormazábal, Nicolás Ramírez, Bianneider Tamayo, Nicolás Fernández; Lucas Barrera, Agustín Arce, Elías Rojas; Maximiliano Guerrero, Ignacio Vásquez y Juan Martín Lucero. DT: Fernando Gago.

¿Dónde ver Santiago Wanderers vs U de Chile en vivo?

El compromiso entre Santiago Wanderers y Universidad de Chile se jugará este domingo 5 de julio a las 12:30 horas en el Estadio Elías Figueroa Brander de Valparaíso. El duelo corresponde a la fecha 5 de la fase de grupos de la Copa Chile y se podrá ver en vivo a través de TNT Sports Premium y en HBO Max.