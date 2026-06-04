Datos Clave Costo millonario: Organizar el encuentro continental exige un desembolso estimado de US$ 400 mil, monto que cubre pasajes, alojamiento, VAR y equipos arbitrales. Gestión al más alto nivel: Pablo Milad se comunicó directamente con el presidente de Conmebol, Alejandro Domínguez, para defender la postura chilena. Posible cambio de fecha: Aunque originalmente se planeó para agosto, el partido podría postergarse para septiembre u octubre debido a las vacaciones de la serie menor del conjunto merengue.

Luego de que Santiago Wanderers conquistara América al vencer por penales a Flamengo en Ecuador, y que el poderoso Real Madrid hiciera lo propio ante el Brujas de Bélgica en Suiza, el mundo del fútbol juvenil quedó expectante ante un choque de proporciones épicas. Sin embargo, a pesar de que históricamente este torneo se disputa en la casa del campeón sudamericano, las presiones desde Europa y el altísimo costo logístico mantienen en vilo la localía del “Decano” en la Región de Valparaíso.

¿Dónde se jugará la final Santiago Wanderers vs Real Madrid Sub 20?

La tradición respalda al cuadro chileno. En las ediciones anteriores, los monarcas sudamericanos siempre han ejercido la localía, jugándose finales en Montevideo, Buenos Aires y Río de Janeiro. Bajo esa misma lógica, la aspiración de la ANFP y de Santiago Wanderers es que el compromiso se dispute en el Estadio Elías Figueroa Brander, recinto donde habitualmente juega el club porteño.

No obstante, desde Quilín enviaron una carta formal a la sede de la Conmebol en Luque, Paraguay, solicitando asegurar a Playa Ancha como sede principal, dejando al Estadio Nacional como segunda opción solo en caso de que se requiera mayor aforo. Esta movida preventiva responde a las intenciones del viejo continente. A mediados de mayo, el propio presidente de la ANFP, Pablo Milad, encendió las alarmas: “Estamos tratando de que sea en Chile. Los españoles también quieren llevar el partido a su país”.

El Gobierno también tomó cartas en el asunto. La ministra del Deporte, Natalia Duco, manifestó su firme intención de que el partido se dispute en el Elías Figueroa, descartando de paso trasladarlo al estadio Sausalito de Viña del Mar. “Yo creo que la localía, para el deportista, es clave. Jugar en tu estadio te suma identidad, te suma sensación de crecimiento deportivo”, sostuvo la secretaria de Estado. A esto agregó que “vamos a hacer todo lo posible. El fútbol chileno necesita volver a creer en la esperanza y en la unión que el deporte trae a todos los chilenos”.

El millonario costo del evento: ¿Quién paga los US$ 400 mil?

De acuerdo a un reportaje publicado por El Deportivo, uno de los aspectos centrales de la discusión que traba la oficialización es el financiamiento del evento. La organización de esta gran final supone un desembolso cercano a los US$ 400 mil, cifra que contempla pasajes, alojamiento, alimentación, traslados, arbitraje, operación del VAR y la logística de los equipos de la Conmebol y la UEFA.

Si bien en un comienzo se indicó que las confederaciones financiaban completamente el encuentro, las últimas negociaciones han derivado en buscar una fórmula compartida. La expectativa actual es aplicar un modelo mixto: la Federación de Fútbol de Chile asumiría una parte de los costos, mientras que la Conmebol y la UEFA aportarían el resto para garantizar la viabilidad del espectáculo en territorio nacional.

“Aunque inicialmente Milad señaló públicamente que el evento era financiado por las confederaciones, en las últimas semanas las negociaciones han apuntado a una fórmula compartida entre las distintas partes involucradas. La expectativa es que el desembolso sea mixto, siguiendo el modelo utilizado en ediciones anteriores. La Federación de Fútbol de Chile asumiría parte de los costos, mientras que Conmebol y UEFA también contribuirían también para la realización del encuentro”, relata el citado medio.

El histórico récord que consiguió Chile en la Copa Libertadores

Más allá de las trabas logísticas, el hito conseguido por el equipo dirigido por Felipe Salinas ya está en los libros de historia. Con su victoria, Chile se convirtió en el segundo país del continente (solo detrás de Brasil) en registrar equipos campeones en las tres categorías oficiales de la Copa Libertadores.

El camino de gloria fue iniciado por el plantel masculino de Colo Colo en 1991, continuado por el conjunto femenino del “Cacique” en 2012, y ahora coronado por los juveniles de Santiago Wanderers en 2026.