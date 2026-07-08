Este miércoles la Conmebol entregó un duro golpe al fútbol chileno. El organismo sudamericano confirmó que la final de la Copa Intercontinental Sub 20 entre Santiago Wanderers y el Real Madrid finalmente se jugará en España y no en Chile.

El compromiso fue programado para el próximo 19 de septiembre y según reveló Radio ADN, desde la Confederación Sudamericana enviaron una carta a la ANFP explicando las razones por las que el partido se disputará en territorio europeo.

¿Por qué la Copa Intercontinental se jugará en España?

De acuerdo a la información del citado medio, en el escrito la Conmebol explicó que el principal motivo de la decisión tiene que ver con que las cuatro ediciones anteriores del torneo se jugaron en Sudamérica.

Por ello, desde el organismo apuntaron que “esta quinta edición representaba una valiosa oportunidad para que, por primera vez, el certamen se celebrara en territorio europeo”.

Además, desde la Conmebol indicaron que la idea es mantener “un criterio de reciprocidad que fortalece esta alianza institucional y refleja el compromiso compartido de brindar igualdad de oportunidades para ambas Confederaciones”.

Por último, en la misiva agradecieron la disposición de la ANFP para “asumir la organización de este importante encuentro, aspectos que fueron debidamente considerados durante el proceso de evaluación”.

¿Qué dijeron en Wanderers por esta decisión?

La reacción de Santiago Wanderers a la decisión de las autoridades del futbol no se hizo esperar. Reinaldo Sánchez, presidente del Decano, estalló y a través de un comunicado expresó su malestar.

“El tiempo nos dio la razón de la peor manera, el partido histórico entre Santiago Wanderers y Real Madrid no se va a jugar en Valparaíso, en gran medida debido al escaso apoyo a la industria del fútbol y la negación constante de permitirle a los clubes la organización espectáculos deportivos masivos de calidad, por parte de las Delegaciones Presidenciales, y particularmente en la nuestra”, lanzó.

“Nos cansamos de rebotar contra un muro burocrático (…) La solución de la autoridad siempre es la misma y la más fácil: Prohibir y cerrar las puertas en lugar de hacer su trabajo y dar seguridad”, agregó.

Por último, agradeció las gestiones de la ministra del Deporte, Natalia Duco, para que la final se llevara a cabo en Chile. “Nos consta que hizo todo lo posible para mantener el evento en Valparaíso”, concluyó.