Datos Clave La U golea en el debut: Los azules vencieron 4-1 a Santiago Wanderers en el Estadio Nacional por la Copa Chile 2026. Es escolta: Azules son escoltas del grupo con dos partidos menos que el líder. ¿Cuándo vuelven a jugar?: Ambos jugarán ante Unión La Calera. La U lo hará este miércoles 24 de junio, mientras que Wanderers jugará ante los Cementeros el domingo 28 de junio.

Universidad de Chile tuvo un debut redondo por la Copa Chile 2026, ya que recibió a Santiago Wanderers por la tercera jornada del Grupo D. Los Azules se impusieron por 4-1 ante los Caturros y encendieron la parte alta del grupo, ya que son escoltas con dos duelos menos que el líder.

Con la victoria universitaria, el Grupo D cuenta con Unión San Felipe como líder exclusivo con 6 unidades, mientras que Universidad de Chile se convierte en el escolta con 3 puntos, misma cantidad que Santiago Wanderers, pero que cuenta con peor diferencia de gol. El grupo lo cierra Unión La Calera, que es colista sin puntos e hizo su debut durante esta jornada ante el Uní Uní que lo venció por 0-2.

Los goles de U de Chile vs Wanderers por la Copa Chile 2026

Universidad de Chile implantó un juego ofensivo con sus líneas integradas en el campo de Wanderers, y tras intentar constantemente abrir el marcador la apertura llegó mediante un autogol. A los 22’ minutos, Marcelo Morales lanzó un centro venenoso que impactó el brazo de Cristopher Valenzuela, que marcó en contra y el primero para los azules.

La visita buscó la igualdad mediante un tiro de esquina, donde fue con todo su poderío defensivo, y la U aprovechó un contraataque mortal comandado por Elías Rojas que asistió a Maximiliano Guerrero, quien encaró y marcó de zurda a los 41’ minutos.

La reacción de Santiago Wanderers fue desde el camarín en el segundo tiempo, ya que a los 18 segundos cargaron por la banda derecha, lanzaron un centro que Marcos Camarda tuvo que empujar para marcar el descuento caturro.

Para la mala fortuna de la visita, Universidad de Chile aprovechó los errores en defensa de manera inmediata para marcar el tercero. Agustín Arce quedó solo frente al arco wanderino y con un remate preciso marcó el 3-1 definitivo a los 49’ minutos del segundo tiempo.

Estadísticas de U de Chile vs Wanderers

Copa – 2026 DÍA DE PARTIDO 3 Universidad de Chile 4 1 Half Time : 2 0 Finalizado Santiago Wanderers Maximiliano Guerrero 41′

Agustin Arce 49′

Ignacio Vasquez 90′ Cristopher Valenzuela 22′ Marcos Camarda 46′ Summary 90 ‘ Universidad de Chile Gol regular : Ignacio Vasquez 49 ‘ Universidad de Chile Gol regular : Agustin Arce 46 ‘ Santiago Wanderers Gol regular : Marcos Camarda 41 ‘ Universidad de Chile Gol regular : Maximiliano Guerrero 22 ‘ Universidad de Chile Autogol : Cristopher Valenzuela

¿Cuándo vuelven a jugar U de Chile y Santiago Wanderers?

Universidad de Chile tendrá que disputar la jornada 1 de la Copa Chile 2026, que tiene pendiente. Los Azules deberán viajar para visitar a Unión La Calera. El choque entre Cementeros y Universitarios se disputará el próximo miércoles 24 de junio a partir de las 19:30 horas en el Estadio Nicolás Chahuán. Cabe destacar que este duelo será sin público.

Por su parte, Santiago Wanderers volverá a ver acción en la competencia el próximo domingo 28 de junio por la cuarta fecha de la competencia. Los Caturros visitarán a Unión La Calera en el Estadio Nicolás Chahuán a partir de las 15:00 horas.