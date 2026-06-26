Unión La Calera y Santiago Wanderers se miden por la Fecha 4 del Grupo D en la Copa Chile 2026: la victoria es urgente para los dos equipos que actualmente están fuera de la zona de clasificación a octavos de final del certamen.

Los Cementeros tienen apenas un punto, pero un partido menos, debido a que los elencos de Primera División debutaron más tarde en la competición. Los Caturros, por su parte, tienen tres positivos y un triunfo los puede meter de lleno en la pelea.

En esta zona también están U de Chile (4) y Unión San Felipe (6), los que también se enfrentan entre sí este fin de semana.

¿Quién transmite Unión La Calera vs Santiago Wanderers por la Copa Chile 2026?

Unión La Calera vs Santiago Wanderers será transmitido por la señal de TNT Sports Premium y el streaming de HBO Max.

TV: TNT Sports Premium

Streaming: HBO Max

Cobertura online: Minuto a Minuto de Al Aire Libre

¿Cuándo y a qué hora juegan Unión La Calera vs Santiago Wanderers?

Unión La Calera y Santiago Wanderers juegan este domingo 28 de junio a las 15:00 horas por la Copa Chile 2026.

Fecha: domingo 28 de junio de 2026

Hora: 15:00 horas

Estadio: Nicolás Chahuán, La Calera

Árbitros de Unión La Calera vs Santiago Wanderers

Árbitro: Matías Assadi

1er asistente: Nicolás Medina

2do asistente: Sebastián Castro

4to árbitro: Jorge Oses

¿Cómo llegan Unión La Calera vs Santiago Wanderers?

Unión La Calera viene de un vibrante empate contra U de Chile por 3-3 en el estadio Nicolás Chahuán, duelo en el que llegó a tener una ventaja de 3-1 en el segundo tiempo, pero que no supo sostener. Antes de eso, había caído por 2-0 contra Unión San Felipe.

Santiago Wanderers viene de perder por 4-1 frente a los Azules en el estadio Nacional, quedándose estancados con tres unidades, las que consiguió en uno de los dos partidos que jugó a principios de año con el cuadro sanfelipeño.

Formaciones de Unión La Calera vs Santiago Wanderers

Posible formación de Unión La Calera: Nicolás Avellaneda; Christopher Díaz, Cristian Gutiérrez, Nicolás Palma, Daniel Gutiérrez; Juan Manuel Requena, Carlo Villanueva, Joaquín Soto; Kevin Méndez, Sebastián Sáez y Bayron Oyarzo. DT: Martín Cicotello.

Posible formación de Santiago Wanderers: Bayron Martínez; Axel Herrera, Sergio Felipe, Pedro Navarro; Cristóbal Cáceres, Martín Villarroel, Leandro Navarro, Cristóbal Ponce; Esteban Luco, Denilson San Martín y Marcos Camarda. DT: Francisco Palladino.