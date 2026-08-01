Cobresal da un paso importantísimo en su lucha por no perder la categoría, ya que en el Estadio El Cobre de El Salvador lograron ganar, gustar y golear a uno de sus rivales directos en el fondo de la tabla, Unión La Calera. Los Mineros se impusieron por 4-0 en el marcador y escapan de los puestos de descenso, a la espera del resultado que tenga Deportes Concepción durante la jornada dominical de nuestro fútbol.

Con este resultado, Cobresal se posiciona 14° con 17 unidades, al igual que el León de Collao que tiene peor diferencia de gol que los Mineros, mientras que Unión La Calera se mantiene como colista de la división con 13 puntos, ahora a cuatro de su más cercano competidor.

Los goles de Cobresal vs La Calera

En un encuentro de necesitados en la tabla disputado en el norte del país, Cobresal fue quien tomó la iniciativa de buscar la victoria desde el arranque, y encontraron la apertura del marcador a los 13′ del primer tiempo, tras un remate de Portillo que dejó un rebote en el área, el cual logró cabecear el panameño Janpol Morales para romper la igualdad.

Si bien el primer tiempo solo contó con un gol, Unión La Calera sufrió un balde de agua fría a los 23′ minutos, tras un pisotón en el tobillo de Rodrigo Pérez sobre César Yanis. El colegiado del encuentro revisó la jugada en el VAR y decidió expulsar al mediocampista cementera.

En el arranque del segundo tiempo los Mineros aprovecharon la superioridad numérica en el campo de juego, y a los 48′ minutos aumentaron en el marcador tras una gran jugada personal de Julián Brea que eludió rivales frente al arco y con un remate cruzado venció a Nicolás Avellaneda.

El tercer gol del compromiso viene de una serie de errores de la zaga defensiva de los Cementeros, quienes a los 69′ minutos regalaron el balón en su campo, dejaron que César Yanis sacara un zurdazo en el área el cual se le pasó por las manos al golero Avellaneda.

Frente a su público en El Salvador, Cobresal cerró la goleada en los descuentos, ya que a los 93′ minutos Franco Frías comandó un contraataque solitario, llegó a la medialuna del área cementera y remató cruzado para marcar el 4-0 definitivo de los Mineros sobre los Cementeros.

Estadísticas de Cobresal vs La Calera

Primera Division – 2026 DÍA DE PARTIDO 17
Cobresal
01/08/2026 12:30
4
0
Descanso : 1 0
Tiempo Completo – El Salvador
Unión La Calera
  • Janpol Morales 13′
  • Julián Brea 48′
  • César Yanis 69′
  • Franco Frías 90′
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  • Estadísticas del partido
  • Estadísticas de equipos
90 + 3 ‘
Cobresal
Gol : Franco Frías
77 ‘
Cobresal
Sustitución : Bryan Carvallo
73 ‘
Unión La Calera
Sustitución : Yerko Leiva
73 ‘
Unión La Calera
Sustitución : Joan Cruz
69 ‘
Cobresal
Gol : César Yanis
68 ‘
Cobresal
Sustitución : Franco Frías
68 ‘
Cobresal
Sustitución : Martín Alberto Espinoza Pino
57 ‘
Cobresal
Tarjeta amarilla : Julián Brea
57 ‘
Cobresal
Sustitución : Benjamin Valenzuela
56 ‘
Unión La Calera
Sustitución : J. Soto
56 ‘
Unión La Calera
Sustitución : Matías Rodrigo Campos López
56 ‘
Unión La Calera
Sustitución : M. Hiriart
48 ‘
Cobresal
Gol : Julián Brea
31 ‘
Unión La Calera
ERA : Bayron Oyarzo Muñoz
23 ‘
Unión La Calera
TARJETA_VAR : Rodrigo Pérez
22 ‘
Unión La Calera
Tarjeta roja : Rodrigo Pérez
13 ‘
Cobresal
Gol : Janpol Morales
[ +3 ‘ ] Goal! Franco Farias scores to make it 4-0, assisted by Matias Olguin.
[ +3 ‘ ] Franco Farias scores with a right-footed shot.
Goal! The score is now 3-0.
Cesar Augusto Yanis Velasco scores with a left-footed shot.
Cesar Augusto Yanis Velasco scores with a left-footed shot.
Joan Cruz is on, and Francisco Jose Pozzo is off.
Goal! Julian Brea scores to make it 2-0, assisted by Janpol Morales.
Julian Brea scores with a right-footed shot.
VAR decision: the penalty awarded to Bayron Oyarzo Munoz has been cancelled.
VAR decision results in a card change for Rodrigo Perez Casada.
Felipe Villagran takes a left-footed shot, but it is blocked.
Janpol Morales takes a shot with his head and scores a goal.
Cobresal
4-2-3-1
Matías Olguín 36
Matías
Olguín
Victor Manuel Campos Mella 43
Victor
Manuel
Campos
Mella
José Tiznado 20
José
Tiznado
Chirstian Moreno 18
Chirstian
Moreno
Antonio Castillo 15
Antonio
Castillo
Juan Fuentes 17
Juan
Fuentes
Felipe Andrés Villagrán Rivera 38
Felipe
Andrés
Villagrán
Rivera
Julián Brea 11
Julián
Brea
César Yanis 7
César
Yanis
Janpol Morales 39
Janpol
Morales
S. Pino 8
S.
Pino
  • Entrenador
  • 0
    Gustavo Huerta Araya
  • Bench
  • 6
    Esteban Cristóbal Valencia
  • 10
    Bryan Carvallo
  • 13
    Benjamin Valenzuela
  • 16
    Franco Bechtholdt
  • 22
    Aaron Astudillo
  • 23
    Luis Pastur
  • 32
    Franco Frías
  • 37
    Martín Espinoza
  • 44
    Camilo Sepúlveda
Unión La Calera
3-4-2-1
Nicolás Avellaneda 1
Nicolás
Avellaneda
C. Díaz 25
C.
Díaz
Juan Salomoni 15
Juan
Salomoni
Daniel Gutiérrez 27
Daniel
Gutiérrez
Y. Andía 2
Y.
Andía
C. Moya 5
C.
Moya
Rodrigo Pérez 23
Rodrigo
Pérez
Cristián Gutiérrez 4
Cristián
Gutiérrez
Bayron Oyarzo Muñoz 7
Bayron
Oyarzo
Muñoz
Carlo Villanueva 14
Carlo
Villanueva
Francisco Pozzo 9
Francisco
Pozzo
  • Entrenador
  • 0
    Martín Cicotello
  • Bench
  • 3
    Nicolás Palma
  • 6
    Vicente Lavín
  • 8
    Yerko Leiva
  • 12
    Nelson Espinoza
  • 17
    M. Hiriart
  • 19
    Matías Rodrigo Campos López
  • 20
    Joan Cruz
  • 29
    J. Soto
  • 30
    Maximiliano Fernández
5
Esquinas
5
11
Remates fuera de objetivo
3
26
Tiros Totales
12
95
Ataques
84
35
Ataques peligrosos
45
54
% de Posesión de Balón
46
123
Caja fuerte para pelotas
101
12
Disparos Dentro del Área
7
14
Tiros fuera del área
5
4
Objetivos
0
8
Saques de puerta
12
20
Intentos de gol
6
7
Tiros libres
16
16
Faltas
7
4
Salvadas
6
5
Disparos Bloqueados
5
5
Sustituciones
5
17
Saques de banda
23
52
Pases largos
57
1
Golpear la madera
0
13
Placajes
9
2
Asistencias
0
486
Pases
394
427
Pases exitosos
337
88
Porcentaje de Pases Exitosos
86
0
TarjetasRojas
1
1
Tarjetas amarillas
0
10
Disparos a puerta
4
1
Lesiones
0
13
Total de Cruces
28
2
Cruces Precisas
6
9
Intercepciones
7
31
Duelo Ganados
38
5
Intentos de regate
15
1
Regates exitosos
7
20
Pases clave
8
5
Grandes Oportunidades Creadas
0
3
Grandes Oportunidades Perdidas
0
20
Porcentaje de regates exitosos
47
32
Pases largos exitosos
28
62
Porcentaje de pases largos exitosos
49
Últimos enfrentamientos
ULC 0 – 3 CSL 09/02/2026
CSL 1 – 0 ULC 23/08/2025
ULC 2 – 1 CSL 30/03/2025
ULC 3 – 0 CSL 10/11/2024
ULC 1 – 2 CSL 02/06/2024

¿Cuándo vuelven a jugar Cobresal y La Calera?

En su misión de escapar de los puestos de descenso a la segunda categoría nacional, Cobresal tendrá el complicado reto de visitar en la fecha 18 del Campeonato Nacional 2026 al escolta de la división, Universidad Católica. El choque entre Cruzados y Mineros se disputará el próximo viernes 7 de agosto a partir de las 20:30 horas.

Por su parte, Unión La Calera tendrá dos partidos en la semana. El próximo miércoles 5 de agosto deberá visitar a Santiago Wanderers por la sexta fecha de la fase de grupos de la Copa Chile 2026, mientras que por la división de honor necesita con urgencia sumar de a tres para no seguir hundido en la tabla, pero tendrá que recibir al actual líder del torneo, Colo Colo. El partido entre Cementeros y el Cacique se jugará el próximo domingo 9 de agosto a partir de las 17:30 horas en el Estadio Nicolás Chahuán.