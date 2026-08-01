Cobresal da un paso importantísimo en su lucha por no perder la categoría, ya que en el Estadio El Cobre de El Salvador lograron ganar, gustar y golear a uno de sus rivales directos en el fondo de la tabla, Unión La Calera. Los Mineros se impusieron por 4-0 en el marcador y escapan de los puestos de descenso, a la espera del resultado que tenga Deportes Concepción durante la jornada dominical de nuestro fútbol.

Con este resultado, Cobresal se posiciona 14° con 17 unidades, al igual que el León de Collao que tiene peor diferencia de gol que los Mineros, mientras que Unión La Calera se mantiene como colista de la división con 13 puntos, ahora a cuatro de su más cercano competidor.

Los goles de Cobresal vs La Calera

En un encuentro de necesitados en la tabla disputado en el norte del país, Cobresal fue quien tomó la iniciativa de buscar la victoria desde el arranque, y encontraron la apertura del marcador a los 13′ del primer tiempo, tras un remate de Portillo que dejó un rebote en el área, el cual logró cabecear el panameño Janpol Morales para romper la igualdad.

Si bien el primer tiempo solo contó con un gol, Unión La Calera sufrió un balde de agua fría a los 23′ minutos, tras un pisotón en el tobillo de Rodrigo Pérez sobre César Yanis. El colegiado del encuentro revisó la jugada en el VAR y decidió expulsar al mediocampista cementera.

En el arranque del segundo tiempo los Mineros aprovecharon la superioridad numérica en el campo de juego, y a los 48′ minutos aumentaron en el marcador tras una gran jugada personal de Julián Brea que eludió rivales frente al arco y con un remate cruzado venció a Nicolás Avellaneda.

El tercer gol del compromiso viene de una serie de errores de la zaga defensiva de los Cementeros, quienes a los 69′ minutos regalaron el balón en su campo, dejaron que César Yanis sacara un zurdazo en el área el cual se le pasó por las manos al golero Avellaneda.

Frente a su público en El Salvador, Cobresal cerró la goleada en los descuentos, ya que a los 93′ minutos Franco Frías comandó un contraataque solitario, llegó a la medialuna del área cementera y remató cruzado para marcar el 4-0 definitivo de los Mineros sobre los Cementeros.

Estadísticas de Cobresal vs La Calera

Primera Division – 2026 DÍA DE PARTIDO 17 Cobresal 4 0 Descanso : 1 0 Tiempo Completo – El Salvador Unión La Calera Janpol Morales 13′

Julián Brea 48′

César Yanis 69′

Franco Frías 90′ Resumen

Comentarios

Alineaciones

Estadísticas del partido

Estadísticas de equipos 90 + 3 ‘ Cobresal Gol : Franco Frías 77 ‘ Cobresal Sustitución : Bryan Carvallo 73 ‘ Unión La Calera Sustitución : Yerko Leiva 73 ‘ Unión La Calera Sustitución : Joan Cruz 69 ‘ Cobresal Gol : César Yanis 68 ‘ Cobresal Sustitución : Franco Frías 68 ‘ Cobresal Sustitución : Martín Alberto Espinoza Pino 57 ‘ Cobresal Tarjeta amarilla : Julián Brea 57 ‘ Cobresal Sustitución : Benjamin Valenzuela 56 ‘ Unión La Calera Sustitución : J. Soto 56 ‘ Unión La Calera Sustitución : Matías Rodrigo Campos López 56 ‘ Unión La Calera Sustitución : M. Hiriart 48 ‘ Cobresal Gol : Julián Brea 31 ‘ Unión La Calera ERA : Bayron Oyarzo Muñoz 23 ‘ Unión La Calera TARJETA_VAR : Rodrigo Pérez 22 ‘ Unión La Calera Tarjeta roja : Rodrigo Pérez 13 ‘ Cobresal Gol : Janpol Morales [ +3 ‘ ] Goal! Franco Farias scores to make it 4-0, assisted by Matias Olguin. [ +3 ‘ ] Franco Farias scores with a right-footed shot. Goal! The score is now 3-0. Cesar Augusto Yanis Velasco scores with a left-footed shot. Cesar Augusto Yanis Velasco scores with a left-footed shot. Joan Cruz is on, and Francisco Jose Pozzo is off. Goal! Julian Brea scores to make it 2-0, assisted by Janpol Morales. Julian Brea scores with a right-footed shot. VAR decision: the penalty awarded to Bayron Oyarzo Munoz has been cancelled. VAR decision results in a card change for Rodrigo Perez Casada. Felipe Villagran takes a left-footed shot, but it is blocked. Janpol Morales takes a shot with his head and scores a goal. Cobresal Cobresal 4-2-3-1 36 Matías

Olguín 43 Victor

Manuel

Campos

Mella 20 José

Tiznado 18 Chirstian

Moreno 15 Antonio

Castillo 17 Juan

Fuentes 38 Felipe

Andrés

Villagrán

Rivera 11 Julián

Brea 7 César

Yanis 39 Janpol

Morales 8 S.

Pino Entrenador

0 Gustavo Huerta Araya

Bench

6 Esteban Cristóbal Valencia



10 Bryan Carvallo



13 Benjamin Valenzuela



16 Franco Bechtholdt



22 Aaron Astudillo



23 Luis Pastur



32 Franco Frías



37 Martín Espinoza



44 Camilo Sepúlveda

Unión La Calera Unión La Calera 3-4-2-1 1 Nicolás

Avellaneda 25 C.

Díaz 15 Juan

Salomoni 27 Daniel

Gutiérrez 2 Y.

Andía 5 C.

Moya 23 Rodrigo

Pérez 4 Cristián

Gutiérrez 7 Bayron

Oyarzo

Muñoz 14 Carlo

Villanueva 9 Francisco

Pozzo Entrenador

0 Martín Cicotello

Bench

3 Nicolás Palma



6 Vicente Lavín



8 Yerko Leiva



12 Nelson Espinoza



17 M. Hiriart



19 Matías Rodrigo Campos López



20 Joan Cruz



29 J. Soto



30 Maximiliano Fernández

5 Esquinas 5 11 Remates fuera de objetivo 3 26 Tiros Totales 12 95 Ataques 84 35 Ataques peligrosos 45 54 % de Posesión de Balón 46 123 Caja fuerte para pelotas 101 12 Disparos Dentro del Área 7 14 Tiros fuera del área 5 4 Objetivos 0 8 Saques de puerta 12 20 Intentos de gol 6 7 Tiros libres 16 16 Faltas 7 4 Salvadas 6 5 Disparos Bloqueados 5 5 Sustituciones 5 17 Saques de banda 23 52 Pases largos 57 1 Golpear la madera 0 13 Placajes 9 2 Asistencias 0 486 Pases 394 427 Pases exitosos 337 88 Porcentaje de Pases Exitosos 86 0 TarjetasRojas 1 1 Tarjetas amarillas 0 10 Disparos a puerta 4 1 Lesiones 0 13 Total de Cruces 28 2 Cruces Precisas 6 9 Intercepciones 7 31 Duelo Ganados 38 5 Intentos de regate 15 1 Regates exitosos 7 20 Pases clave 8 5 Grandes Oportunidades Creadas 0 3 Grandes Oportunidades Perdidas 0 20 Porcentaje de regates exitosos 47 32 Pases largos exitosos 28 62 Porcentaje de pases largos exitosos 49 Últimos enfrentamientos ULC 0 – 3 CSL 09/02/2026 CSL 1 – 0 ULC 23/08/2025 ULC 2 – 1 CSL 30/03/2025 ULC 3 – 0 CSL 10/11/2024 ULC 1 – 2 CSL 02/06/2024

¿Cuándo vuelven a jugar Cobresal y La Calera?

En su misión de escapar de los puestos de descenso a la segunda categoría nacional, Cobresal tendrá el complicado reto de visitar en la fecha 18 del Campeonato Nacional 2026 al escolta de la división, Universidad Católica. El choque entre Cruzados y Mineros se disputará el próximo viernes 7 de agosto a partir de las 20:30 horas.

Por su parte, Unión La Calera tendrá dos partidos en la semana. El próximo miércoles 5 de agosto deberá visitar a Santiago Wanderers por la sexta fecha de la fase de grupos de la Copa Chile 2026, mientras que por la división de honor necesita con urgencia sumar de a tres para no seguir hundido en la tabla, pero tendrá que recibir al actual líder del torneo, Colo Colo. El partido entre Cementeros y el Cacique se jugará el próximo domingo 9 de agosto a partir de las 17:30 horas en el Estadio Nicolás Chahuán.