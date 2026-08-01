Cobresal da un paso importantísimo en su lucha por no perder la categoría, ya que en el Estadio El Cobre de El Salvador lograron ganar, gustar y golear a uno de sus rivales directos en el fondo de la tabla, Unión La Calera. Los Mineros se impusieron por 4-0 en el marcador y escapan de los puestos de descenso, a la espera del resultado que tenga Deportes Concepción durante la jornada dominical de nuestro fútbol.
Con este resultado, Cobresal se posiciona 14° con 17 unidades, al igual que el León de Collao que tiene peor diferencia de gol que los Mineros, mientras que Unión La Calera se mantiene como colista de la división con 13 puntos, ahora a cuatro de su más cercano competidor.
Los goles de Cobresal vs La Calera
En un encuentro de necesitados en la tabla disputado en el norte del país, Cobresal fue quien tomó la iniciativa de buscar la victoria desde el arranque, y encontraron la apertura del marcador a los 13′ del primer tiempo, tras un remate de Portillo que dejó un rebote en el área, el cual logró cabecear el panameño Janpol Morales para romper la igualdad.
Si bien el primer tiempo solo contó con un gol, Unión La Calera sufrió un balde de agua fría a los 23′ minutos, tras un pisotón en el tobillo de Rodrigo Pérez sobre César Yanis. El colegiado del encuentro revisó la jugada en el VAR y decidió expulsar al mediocampista cementera.
En el arranque del segundo tiempo los Mineros aprovecharon la superioridad numérica en el campo de juego, y a los 48′ minutos aumentaron en el marcador tras una gran jugada personal de Julián Brea que eludió rivales frente al arco y con un remate cruzado venció a Nicolás Avellaneda.
El tercer gol del compromiso viene de una serie de errores de la zaga defensiva de los Cementeros, quienes a los 69′ minutos regalaron el balón en su campo, dejaron que César Yanis sacara un zurdazo en el área el cual se le pasó por las manos al golero Avellaneda.
Frente a su público en El Salvador, Cobresal cerró la goleada en los descuentos, ya que a los 93′ minutos Franco Frías comandó un contraataque solitario, llegó a la medialuna del área cementera y remató cruzado para marcar el 4-0 definitivo de los Mineros sobre los Cementeros.
Estadísticas de Cobresal vs La Calera
- Janpol Morales 13′
- Julián Brea 48′
- César Yanis 69′
- Franco Frías 90′
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Olguín
Manuel
Campos
Mella
Tiznado
Moreno
Castillo
Fuentes
Andrés
Villagrán
Rivera
Brea
Yanis
Morales
Pino
- Entrenador
-
0Gustavo Huerta Araya
- Bench
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6Esteban Cristóbal Valencia
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10Bryan Carvallo
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13Benjamin Valenzuela
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16Franco Bechtholdt
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22Aaron Astudillo
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23Luis Pastur
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32Franco Frías
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37Martín Espinoza
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44Camilo Sepúlveda
Avellaneda
Díaz
Salomoni
Gutiérrez
Andía
Moya
Pérez
Gutiérrez
Oyarzo
Muñoz
Villanueva
Pozzo
- Entrenador
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0Martín Cicotello
- Bench
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3Nicolás Palma
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6Vicente Lavín
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8Yerko Leiva
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12Nelson Espinoza
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17M. Hiriart
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19Matías Rodrigo Campos López
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20Joan Cruz
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29J. Soto
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30Maximiliano Fernández
¿Cuándo vuelven a jugar Cobresal y La Calera?
En su misión de escapar de los puestos de descenso a la segunda categoría nacional, Cobresal tendrá el complicado reto de visitar en la fecha 18 del Campeonato Nacional 2026 al escolta de la división, Universidad Católica. El choque entre Cruzados y Mineros se disputará el próximo viernes 7 de agosto a partir de las 20:30 horas.
Por su parte, Unión La Calera tendrá dos partidos en la semana. El próximo miércoles 5 de agosto deberá visitar a Santiago Wanderers por la sexta fecha de la fase de grupos de la Copa Chile 2026, mientras que por la división de honor necesita con urgencia sumar de a tres para no seguir hundido en la tabla, pero tendrá que recibir al actual líder del torneo, Colo Colo. El partido entre Cementeros y el Cacique se jugará el próximo domingo 9 de agosto a partir de las 17:30 horas en el Estadio Nicolás Chahuán.