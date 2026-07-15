Datos Clave Sangre conocida: Se trata de Juan Pablo Salomoni, hermano mayor de Felipe, lateral izquierdo que estuvo a préstamo la última temporada en Universidad de Chile. Jerarquía europea: El zaguero de 28 años llega en condición de jugador libre tras finalizar su vínculo con el Beroe Stara Zagora de la Primera División de Bulgaria, donde llegó a ser capitán. Urgencia cementera: Unión La Calera marcha en la última posición con apenas 12 puntos y su llegada busca tapar la sensible baja por lesión de Rodrigo Caseres.

El reloj corre y la desesperación aumenta. Unión La Calera cerró la primera rueda del torneo como el colista exclusivo, sumando apenas 12 unidades que, de terminar el campeonato hoy, los condenarían directamente a la Primera B.

El técnico Martín Cicotello fue claro con la dirigencia: la defensa fue el mayor dolor de cabeza del semestre y necesitaba jerarquía urgente. Tras analizar varias carpetas, el cuadro “Cementero” apuntó sus dardos a Europa y logró cerrar a un zaguero con experiencia comprobada y un apellido que los hinchas nacionales conocen bien.

¿Quién es Juan Pablo Salomoni, el nuevo refuerzo de La Calera?

Según informó el periodista Ricardo Maturana, del medio partidario Efecto Cementero, el elegido es Juan Pablo Salomoni, central argentino de 28 años y 1,88 metros de estatura.

Juan Pablo es el hermano mayor de Felipe Salomoni, el lateral zurdo formado en River Plate que estuvo a préstamo durante el último año en Universidad de Chile. Mientras Felipe armaba sus maletas para volver a Guaraní tras su paso por el “Romántico Viajero”, su hermano mayor preparaba su propio viaje para hacer su debut en el balompié nacional.

Salomoni llega en condición de jugador libre luego de decidir no renovar su contrato en Europa y buscar una vitrina sudamericana para relanzar su carrera. En Argentina, registra pasos por equipos del ascenso como Deportivo Armenio y Guillermo Brown, pero fue en el exterior donde encontró su mejor versión.

¿Cómo le fue a Salomoni en el fútbol de Europa?

A diferencia de otros refuerzos que llegan sin ritmo competitivo, Salomoni aterrizará en la Quinta Región con un rodaje impecable. Durante su etapa en el Beroe Stara Zagora de Bulgaria (desde principios de 2024 hasta julio de 2026), el zaguero no fue a pasear: se consolidó como un líder absoluto y un inamovible en la última línea.

En sus casi tres temporadas en la efbet Liga (Primera División búlgara) y la Copa local, superó los 80 partidos oficiales, sumando más de 7.500 minutos en cancha. Su temporada más reciente fue la consagración definitiva: disputó 37 encuentros, superó la barrera de los 3.300 minutos jugados y, gracias a su liderazgo, se ganó el derecho de portar la jineta de capitán. Además, su altura le permitió ser una amenaza constante en los balones detenidos, aportando incluso dos goles durante su paso por la institución.

¿A quién viene a reemplazar en la zaga calerana?

La llegada del mayor de los Salomoni no es un capricho, sino una necesidad extrema. Unión La Calera sufrió hace semanas la grave lesión ligamentaria del argentino Rodrigo Caseres, quien había sido de los pocos puntos altos en la zaga durante la primera parte del año y quedó descartado para el resto de la temporada.

Con perfil de referente, un excelente juego aéreo y el ritmo intacto desde Europa, Juan Pablo Salomoni se integrará a los entrenamientos durante esta semana con una misión que no admite margen de error: ser el caudillo que saque a La Calera del abismo del descenso.

En resumen

Unión La Calera, actual colista del Campeonato Nacional, aseguró el fichaje del central argentino Juan Pablo Salomoni (28). El jugador, hermano del ex U de Chile Felipe Salomoni, llega libre tras ser capitán y sumar más de 80 partidos en el Beroe de la Primera División de Bulgaria. Su incorporación busca afirmar una defensa golpeada y suplir la larga lesión de Rodrigo Caseres para intentar salvar al equipo del descenso.

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