Datos Clave La Calera empató pero no alcanzó: Los Cementeros ganaron de visita e igualaron en el global. En la tanda de penales fueron eliminados. El “Mono” clasifica a los Piratas: Diego Sánchez fue figura en penales e instala a Coquimbo en la final. ¿Cuándo es la final?: La definición por la Copa de la Liga 2026 se disputará el próximo sábado 18 de julio en el Estadio Elías Figueroa a partir de las 20:00 horas.

En un igualado encuentro disputado en el Estadio Francisco Sánchez Rumoroso,Unión La Calera venció por la cuenta mínima a Coquimbo Unido de visita y mandó la definición del primer finalista de la Copa de la Liga 2026 a la tanda de penales. Los ganadores desde los doce pasos fueron los Piratas con un resultado de 5-4, quienes clasifican al último encuentro de la competencia.

Con este resultado, el actual monarca de la división de honor se instala en una nueva final, y va por su tercera estrealla en dos años. Coquimbo Unido espera rival en la gran final, el cual se definirá entre O’Higgins y Ñublense durante esta jornada.

Los goles de Coquimbo vs La Calera por la Copa de la Liga 2026

Durante el primer tiempo del cotejo no hubieron muchas emociones o acciones de peligro, donde lo que más destaco fue un tiro libre de Juan Cornejo que se metió al arco de Nicolás Avellaneda, que le daba la apertura del marcador a los Piratas. A pesar de la celebración colectiva, el juez del partido anuló el gol por offside de Luis Riveros que particpó en la jugada.

Con el marcador igualado, Unión La Calera con más garra que fútbol logró el empate en el global a los 86′ minutos del segundo tiempo, tras un centro de Díaz que llegó al área chica y Matías Campos López cabeceó para la igualdad. Con este gol, la definición de quién clasificaría a la final sería desde los lanzamientos de penal.

Tanda de penales:

Coquimbo Unido: ☑️❎❎☑️☑️☑️☑️

Unión La Calera: ❎☑️❎☑️☑️☑️❎

En los lanzamientos de penal, Diego “Mono” Sánchez fue la figura, al tapar tres lanzamientos desde los doce pasos y marcar uno de los goles para los Piratas.

¿Cuándo es la final de la Copa de la Liga 2026?

A la espera del segundo finalista, Coquimbo Unido se encuentra en la definición por el nuevo título del fútbol nacional. La gran final de la Copa de la Liga 2026 se disputará el próximo sábado 18 de julio a las 20:00 horas en el Estadio Elías Figueroa Brander de Valparaíso. Cabe destacar que el ganador se quedará con el cupo de Chile 3 a la Copa Libertadores 2027.