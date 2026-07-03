Unión San Felipe y Unión La Calera serán los encargados de subir el telón de la quinta jornada de la Copa Chile 2026. El duelo válido por el Grupo D del certamen se disputará este sábado 4 de julio a partir de las 15:00 horas en el Estadio Municipal de San Felipe. Cabe destacar que el encuentro no contará con transmisión.

¿Quién transmite San Felipe vs La Calera por la Copa Chile 2026?

El choque entre el Uní Uní y los Cementeos no contará con transmisión televisiva o plataformas de streaming, por lo que no habrá formas de visualizarlo.

TV: No tendrá transmisión.

Streaming: No tendrá transmisión.

¿Cuándo y a qué hora juegan San Felipe vs La Calera por la Copa Chile 2026?

Unión San Felipe y Unión La Calera se veran las caras este sábado 4 de julio a partir de las 15:00 horas en el Estadio Municipal de San Felipe. Cabe destacar que el duelo es válido por el Grupo G de la Copa Chile 2026.

Fecha: Sábado 4 de julio.

Hora: 15:00 horas.

Estadio: Municipal de San Felipe.

Árbitros de San Felipe vs La Calera

Árbitro: Franco Jimenez

1er asistente: Ignacio Cerda

2do asistente: David Pizarro

4to árbitro: Juan Sepúlveda

¿Cómo llegan San Felipe vs La Calera?

En cuatro fechas disputadas, Unión San Felipe se encuentra en el tercer lugar de la tabla con 6 unidades, a un punto de los líderes. En su último encuentro visitó a Universidad de Chile en el Estadio Nacional, y fueron derrotados por 2-0 por la cuarta fecha del certamen.

Por su parte, Unión La Calera es escolta con 7, y comparte la cima con los azules, pero su diferencia de gol los manutiene en el segundo lugar. Su último encuentro fue por la fecha 2 de la competencia ante Universidad de Chile en el Estadio Nacional. Los Cementeros se impusieron por la mínima el pasado miércoles.

El último encuentro entre Unión San Felipe y Unión La Calera fue el pasado 21 de junio por la tercera fecha del Grupo D. En aquel encuentro, los Cementeros cayeron por 0-2 ante el Uní Uní en el Estadio Nicolás Chahuán.