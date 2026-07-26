Unión La Calera y Everton serán los encargados de bajar el telón a la fecha 16 del Campeonato Nacional 2026. El duelo válido por el arranque de la segunda rueda de la divisón de honor del fútbol chileno cuenta con un condimento especial, ya que los locales buscarán escapar del último lugar de la tabla, mientras que la visita podría escalar al podio de la división con una victoria. Actualmente, La Calera es el colista con 12 unidades mientras que Everton es séptimo con 22 puntos.

El choque entre Cementeros y Ruleteros por la primera rueda del Campeonato Nacional 2026 estuvo lleno de polémicas, ya que en la fecha 2 en el Estadio Sausalito, Unión La Calera se impuso por la cuenta mínima. A pesar de ganar en cancha, Everton fue quien recibió los tres puntos tras el veredicto de la Segunda Sala del Tribunal de Disciplina, ya que los Cementeros no respetaron la norma de máximo 5 jugadores extranjeros en cancha. Tras la resolución del tribunal, se dio como ganador a los Ruleteros por 3-0.

¿Dónde y cómo ver en vivo La Calera vs Everton?

El duelo entre los Cementeros y los Ruleteros será emitido por las señales de Tv de TNT Sports Premium, además de contar con transmisión vía streaming por la plataforma HBO Max.

TV: TNT Sports Premium

Streaming: HBO Max

Cobertura en vivo: Al Aire Libre

¿Cuándo y a qué hora juegan La Calera vs Everton?

Fecha: Lunes 27 de julio de 2026.

Hora: 19:00 horas.

Estadio: Nicolás Chahuán, La Calera.

El partido será dirigido por Matías Assadi, con Eric Pizarro y Marcia Castillo como asistentes y Claudio Díaz como cuarto árbitro. El VAR estará a cargo de Juan Lara, con Francisco Gaggero como AVAR.

Cómo llegan La Calera vs Everton a la fecha 16

Deportes Concepción llega a la segunda rueda fuera de los puestos de descenos, tras un inicio complicado en el Campeonato Nacional 2026. Se encuentran con 14 puntos a uno de Cobresal y dos de La Calera, que son los colistas del torneo. En su paso por la Copa Chile 2026, el León de Collao logró su mejor rendimiento en lo que va de temporada, al quedar clasificar a la siguiente fase como líder del Grupo H.

Por su parte, O’Higgins pasa por una temporada sobrecargada de partidos, al seguir en competencia tanto a nivel nacional como internacional. En la división de honor son décimos con 20 puntos, mientras que en la Copa Chile 2026 clasificaron a los octavos tras quedar segundos en el Grupo E, solo por detrás Colo Colo. Además, se enfrentaron a mitad de semana ante Boca Juniors por los dieciseisavos de la Copa Sudamericana.

Formaciones probables para La Calera vs Everton

Probable formación de Unión La Calera saldría con: Nicolás Avellaneda; Christopher Díaz, Cristian Gutiérrez, Daniel Gutiérrez, Vicente Lavín; Rodrigo Pérez, Joaquín Soto, Camilo Moya; Martín Hiriart, Matías Campos López y Sebastián Sáez. DT: Martín Cicotello.

Probable formación de Everton: José Ignacio González; Joaquín Moya, Hugo Magallanes, Ramiro González, Nicolás Baeza; Alan Medina, Benjamín Berríos, José Tomás Hernández; Braian Martínez, Julián Alfaro y Nicolás Montiel. DT: Walter Ribonetto.

Minuto a minuto de La Calera vs Everton