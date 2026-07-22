Datos Clave Suspensión: El partido entre La Calera y Everton por la fecha 16 del Campeonato Nacional será reprogramado. Motivo: La cancha del Nicolás Chahuán Nazar no está en condiciones, según confirmó el encargado municipal de Deportes a Radio ADN. Reprogramación: Si las condiciones climáticas lo permiten, el duelo podría ser reagendado para el lunes 27 de julio.

El sistema frontal que afecta a gran parte del país también golpea al fútbol chileno. Y es que luego de la suspensión de la final de la Copa de la Liga y de toda la fecha 16 de la Primera B, ahora la reanudación del Campeonato Nacional también se ve afectada.

Esto porque, el duelo entre Coquimbo Unido y Universidad de Concepción fue suspendido por parte de la ANFP. Sin embargo, no sería el único, puesto que el compromiso entre La Calera y Everton que debía dar el vamos a la segunda rueda del torneo también deberá ser postergado.

Duelo entre La Calera y Everton será suspendido

El encuentro entre cementeros y ruleteros está programado para este viernes 24 de julio en el Estadio Nicolás Chahuán Nazar. Sin embargo, el recinto calerano sufrió producto del temporal y no está en condiciones de recibir el partido.

Así lo reveló Roberto Hormazábal, encargado municipal de Deportes de La Calera, quien entregó detalles de cómo está el césped. “La cancha, como es de corcho, se levantó con la gran cantidad de agua que cayó. En estos momentos la cancha está prácticamente café, porque está todo el corcho arriba y quedó dispareja”, dijo en conversación con Radio ADN.

“Para poder repararla y meter las máquinas para emparejar, tenemos que esperar que se seque bien el corcho. Ahí recién podemos intervenir para que la cancha esté en condiciones. Para este viernes, es muy difícil que esté lista”, agregó.

En ese contexto, Hormazábal avisó que “si sigue lloviendo y se sigue mojando el corcho en las condiciones que está ahora, tenemos que esperar que drene bien, que se seque y recién pasar las maquinarias para emparejar y cepillar la cancha. Ahí recién estaría en condiciones de poder entregarla para el juego. No queremos destruir más la cancha”.

¿Cuándo jugarán La Calera vs Everton?

Bajo ese escenario, el partido será suspendido y desde la ANFP evalúan reagendar para el próximo lunes 27 de julio. Según Hormazábal, “ya se mandaron los informes correspondientes. Están todos al tanto de que el partido se suspendió y se está pensando en que se juegue la próxima semana”.

“Si esto mejora de aquí al sábado o domingo, nosotros ya podríamos tener la cancha en condiciones para el día lunes, pero pensando en que el clima nos favorezca”, sentenció.