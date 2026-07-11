Datos Clave Salida delicada e inminente: Volante titular de La Calera tendría todo zanjado para partir a un grande del fútbol peruano. Su último partido: El último duelo que jugará será este domingo 12 de julio en la semifinal de vuelta por la Copa de la Liga 2026 ante Coquimbo Unido. Las opciones de Cicotello: El técnico tiene dos opciones: La primera es cambiar el esquema y la segunda reemplazar la salida por Camilo Moya, que cumple la misma función.

La primera rueda de Unión La Calera sembró bastante dudas en el Campeonato Nacional 2026, ya que a pesar de ser sancionados con resta de puntos en medio de la competencia, el equipo cementero no ha logrado demostrar su mejor potencial, por lo que se encuentran como los colistas de la división de honor del fútbol chileno.

Al ser el último equipo en la tabla de posiciones, necesitarán una segunda rueda bastante sólida si quieren mantenerse en la división, ya que se encuentran con 12 puntos de 45 posibles. Ante esta situación, Martín Cicotello tendrá que disponer de sus mejores jugadores para mantener la categoría, pero el mercado de fichajes le jugaría una mala pasada, ya que se habla de un acuerdo mutuo entre una de sus figuras con un club gigante en el fútbol peruano.

La Calera pierde a una figura del mediocampo

Según menciona el comunicador especializado en traspasos, Cesar Luis Merlo, el jugador que estaría armando sus maletas sería Juan Martín Requena, pivote de Unión La Calera. Mediante información del periodista, se señala que el mediocampista cementero tendría todo acordado para partir a Universitario de Perú.

El acuerdo entre el cuadro Crema específica que será por dos años, y su último partido con la camiseta de Unión La Calera será este domingo 12 de julio por la semifinal de vuelta de la Copa de la Liga 2026 ante Coquimbo Unido.

🚨Universitario fichó a Juan Manuel Requena: el domingo jugará su último partido en Unión La Calera y el lunes viajará a Perú.

*⃣Arriba de manera definitiva y firmará contrato por 2 años. #TratoHecho pic.twitter.com/J5Ur1XJJ0v — César Luis Merlo (@CLMerlo) July 10, 2026

Cabe destacar que Requena arribó a la escuadra cementera a inicios de año tras quedar como agente libre después de su paso por Deportivo Táchira. El mediocampista defensivo no solamente reforzó al plantel, sino que se consolidó como pieza titular del equipo dirigido por Martín Cicotello. El pivote disputó 17 encuentros, la mayoría siendo parte del once inicial, sin registrar goles ni asistencias.

La salida de Juan Martín Requena cae en un momento crítico para Cicotello, quien deberá rearmar su mediocampo debido a que solamente cuenta con un jugador que puede suplir la posición del pivote, Camilo Moya. Ante la despedida del volante, el técnico cementero deberá decidir si rearmar el equipo con distintos nombres o incluír a Moya desde el arranque permanente para la segunda rueda del Campeonato Nacional 2026.