Datos Clave Golpe en la ida: Unión La Calera cayó 1-0 ante Coquimbo en la ida de semifinales. Mano sin cobrar: Reclamaron una mano de Gazzolo que el árbitro y el VAR no sancionaron. Definición en el norte: La vuelta se juega el 12 de julio en Coquimbo con La Calera obligada.

El arbitraje volvió a ser protagonista en el fútbol chileno. Unión La Calera cayó por 1-0 ante Coquimbo Unido en la ida de las semifinales de la Copa de la Liga, pero más que el resultado, lo que dejó ardiendo al cuadro cementero fue una polémica jugada en los minutos finales.

A los 82 minutos, un centro al área terminó impactando en la mano del defensor pirata Benjamín Gazzolo. Todos los jugadores de La Calera reclamaron penal, pero el árbitro Mathías Riquelme no cobró nada y el VAR tampoco lo llamó a revisar la acción. La decisión desató la furia calerana, con reclamos airados que incluso terminaron con expulsados en el cuerpo técnico local.

¿Qué dijo Unión La Calera?

El club utilizó sus redes sociales para descargar su molestia, publicando el video de la jugada con un mensaje lapidario: “Sin palabras. Contra todo y contra todos”. A eso se sumó el defensor Christopher Díaz, que en TNT Sports apuntó al arbitraje. “Fue una mano clarísima en el área, que no la cobran y ni siquiera la van a ver al VAR. Eso molesta, porque echan a perder el trabajo del equipo”, reclamó.

¿Cómo queda la llave?

Con el 1-0, anotado por Luis Riveros, Coquimbo Unido tomó ventaja en la serie que entrega un cupo a la Copa Libertadores 2027. La revancha se jugará el próximo domingo 12 de julio a las 15:00 horas en el Estadio Francisco Sánchez Rumoroso, donde La Calera estará obligada a ganar para seguir con vida. Del lado pirata, en tanto, valoraron un triunfo trabajado, más allá de la polémica que rodeó el cierre del partido.

El reclamo de Unión La Calera se suma a una seguidilla de cuestionamientos al arbitraje que viene marcando las últimas semanas en el fútbol chileno. Los cementeros, además, recordaron que ya se habían sentido perjudicados por una decisión similar ante el mismo rival en el campeonato, por lo que llegan con una molestia acumulada a un partido de vuelta que promete tensión.