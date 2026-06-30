Datos Clave Rumor descartado: Desde Coquimbo aseguraron que nunca preguntaron por Lucas Assadi. La postura azul: La U únicamente lo dejaría salir mediante un traspaso al exterior. Dos ligas atentas: Israel y Ucrania sondearon al volante, pero con ofertas insuficientes.

El futuro de Lucas Assadi sigue dando que hablar, pero no será en Coquimbo Unido. Pese a que medios partidarios instalaron la opción de que el volante de Universidad de Chile saliera a préstamo al puerto, esa alternativa quedó descartada, mientras su salida al extranjero sigue abierta.

Según información de ADN Deportes, desde el cuadro pirata fueron tajantes y aseguraron que “ni preguntaron” por Assadi, dando por cerrado su mercado invernal con la llegada del delantero Facundo Pons. La postura calza con la del Centro Deportivo Azul, donde solo contemplan dejar salir al canterano mediante una venta al exterior, y no a través de un préstamo a un rival del fútbol chileno.

¿Qué ligas preguntaron por Assadi?

Dos del extranjero. De momento, en Azul Azul solo reconocen sondeos desde Israel y Ucrania por el pase de Assadi, aunque con propuestas que han sido consideradas insuficientes para desprenderse del jugador. El volante, de 22 años, tiene una cláusula de salida cercana a los 2,3 millones de dólares y contrato hasta fines de 2028, por lo que la U no tiene apuro en concretar una operación a la baja.

¿Por qué cambió tanto el presente de Assadi?

Por un fuerte bajón futbolístico. Assadi apenas suma 679 minutos en la temporada, sin goles, y no es citado desde hace cuatro partidos por decisión técnica, primero con Fernando Gago y ahora con Fabricio Coloccini. Un presente que contrasta con su 2025, cuando fue la gran figura de la U en la campaña que llegó hasta las semifinales de la Copa Sudamericana. En el entorno del jugador, además, se menciona el fallecimiento de su abuelo en mayo como un golpe personal que habría incidido en su rendimiento.

Con el mercado de invierno en marcha, el escenario para Assadi es claro: su salida a Coquimbo quedó descartada y su futuro pasa por una eventual oferta del extranjero que conforme a todas las partes. Por ahora, el talentoso volante seguirá en la U, buscando recuperar el nivel que lo tuvo entre los mejores del fútbol chileno.