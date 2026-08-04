Coquimbo Unido y San Marcos de Arica se enfrentan por la Fecha 6 del Grupo A de la Copa Chile 2026, en el cierre de la fase grupal en el Francisco Sánchez Rumoroso. Los aurinegros lideran la zona con 9 puntos y son el único invicto del grupo: un triunfo les asegura el primer lugar sin depender del duelo entre Deportes Iquique y Deportes Limache.

San Marcos, en cambio, llega sin nada en juego. Los Bravos del Morro quedaron eliminados hace varias fechas y buscan despedirse del torneo con una alegría, algo que no consiguen ante los piratas desde hace tiempo: en la primera rueda, Coquimbo se impuso 1-0 en el Carlos Dittborn con gol de Luis Riveros.

¿Dónde ver EN VIVO Coquimbo vs San Marcos?

TV: TNT Sports Premium

TNT Sports Premium Streaming: HBO Max

¿Cuándo y a qué hora juegan Coquimbo vs San Marcos?

Fecha: Miércoles 5 de agosto

Miércoles 5 de agosto Hora: 20:30 horas

20:30 horas Estadio: Municipal Francisco Sánchez Rumoroso (Coquimbo)

Árbitros de Coquimbo vs San Marcos

Árbitro: Nicolás Millas

1er asistente: Carlos Poblete

2do asistente: Alan Sandoval

4to árbitro: Matías Assadi

¿Cómo llegan Coquimbo Unido vs San Marcos de Arica?

Coquimbo Unido afronta una seguidilla exigente en tres frentes. El elenco de Hernán Caputto viene de caer 2-1 ante Palestino en La Cisterna por el Campeonato Nacional, resultado que frenó su avance en la parte alta de la tabla. Antes, en la Copa de la Liga, quedó eliminado en semifinales por Unión La Calera en una definición a penales (5-4) tras un global igualado. En la Copa Chile, en cambio, mantiene su condición de invicto en el Grupo A, con 2 victorias y 3 empates, y la seguridad de que depende solo de sí mismo para terminar primero.

San Marcos de Arica llega con un envión anímico. El cuadro de Iván Sandrock cortó una racha de cinco partidos sin ganar al vencer 2-0 a Magallanes en el Carlos Dittborn y luego igualó 1-1 con Deportes Iquique en el clásico del Norte Grande, con gol de Andrés Barboza. En la Copa Chile, sin embargo, el balance es duro: cayó 4-1 ante Deportes Limache en Quillota en su última presentación del certamen.

Formaciones de Coquimbo y San Marcos

Posible formación de Coquimbo Unido: Diego Sánchez; Francisco Salinas, Benjamín Gazzolo, Manuel Fernández, Juan Cornejo; Sebastián Galani, Alejandro Camargo; Cristian Zavala, Pablo Rodríguez, Martín Mundaca; Nicolás Johansen. DT: Hernán Caputto.

Posible formación de San Marcos de Arica: Benjamín Tapia; Yerko Águila, Guillermo Cubillos, Javier Rivera, Álvaro Cazula; Camilo Rencoret, Boris Sagredo, Galleguillos; Pereira, Donadell y Camilo Melivilú. DT: Iván Sandrock.

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