Datos Clave La iniciativa: En lugar del logo del auspiciador, la camiseta llevará los nombres de 20 localidades afectadas por el temporal con el mensaje “Fuerza y Coraje”. Las camisetas: Tras el partido, las camisetas usadas por los jugadores serán puestas a la venta y el 100% de lo recaudado irá a las familias damnificadas. El partido: Coquimbo Unido vs Palestino, este sábado a las 17:30 horas en el Estadio Municipal de La Cisterna.

Coquimbo Unido tendrá un especial gesto con las comunidades afectadas por el sistema frontal que golpeó a la Región de Coquimbo y que dejó un número importante de personas damnificadas. En el partido frente a Palestino de este sábado, los piratas saltarán con una camiseta especial: en lugar de su auspiciador, la indumentaria llevará los nombres de las 20 localidades afectadas, junto al mensaje “Fuerza y Coraje”.

Coquimbo tendrá en su camiseta a las 20 localidades afectadas

La iniciativa busca visibilizar a las comunidades que aún enfrentan las consecuencias del temporal, recordando que la emergencia no ha terminado para cientos de familias de la región. “Por este partido reemplazamos su logotipo por los nombres de 20 localidades afectadas por la catástrofe climática, llevando su esperanza, Fuerza y Coraje al corazón de la cancha”, informó el club en sus canales oficiales.

“Porque este escudo representa mucho más que fútbol”, señalaron desde Coquimbo Unido al presentar la campaña, sintetizando en una frase el espíritu de la iniciativa.

Las camisetas de Coquimbo serán vendidas para los damnificados

El gesto no se limitará a lo simbólico. Una vez finalizado el encuentro, las camisetas utilizadas por los jugadores durante el partido serán puestas a la venta y el 100% de lo recaudado será destinado a las familias más damnificadas de la Región de Coquimbo.

El sistema frontal que afectó al país en julio dejó a varias localidades de la Región de Coquimbo con daños severos en viviendas e infraestructura. La iniciativa de Coquimbo Unido se suma a otros gestos solidarios del mundo del fútbol chileno en respuesta a la catástrofe, como el caso del portero Guillermo Orellana, quien perdió su hogar en Andacollo durante la misma emergencia.

💛🖤 ¡JUGAMOS POR NUESTRA GENTE DE LA REGIÓN! 🖤💛



La emergencia aún no termina, por lo que junto a nuestro Main Sponsor, PIN-UP Casino, por este partido reemplazamos su logotipo por los nombres de 20 localidades afectadas por la catástrofe climática, llevando su esperanza,… pic.twitter.com/t9ClrYLOoK — Coquimbo Unido (@coquimbounido) August 1, 2026

¿Cuándo juega Coquimbo?

Coquimbo juega frente a Palestino este sábado 1 de agosto desde las 17:30 horas en el Estadio Municipal de La Cisterna. El partido es válido por la fecha 17 del Campeonato Nacional 2026, donde los piratas buscarán recortar distancia en la parte alta de la tabla de posiciones.