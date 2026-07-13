Datos Clave Final suspendida: Las autoridades decidieron reprogramar el cruce decisivo de la Copa de la Liga entre Coquimbo y O’Higgins. Motivo: El frente de mal tiempo que se avecina en la zona central y que se extenderá entre el jueves 16 y el lunes 20 de julio. Nueva fecha: La ANFP, en coordinación con los finalistas, propondrá a la Mesa de Programación disputar la final el próximo 17 de octubre en el mismo horario y en la misma sede.

La final de la Copa de la Liga 2026 entre Coquimbo Unido y O’Higgins no se jugará este sábado. Senapred decretó una Alerta Temprana Preventiva en la Región de Valparaíso por un tren de tres sistemas frontales que afectará la zona entre el jueves 16 y el lunes 20 de julio, lo que obligó a las autoridades a reprogramar el partido que estaba agendado para el 18 de julio a las 18:00 horas en el Estadio Elías Figueroa Brander.

¿Qué pasó con la final de la Copa de la Liga?

La Alerta Temprana Preventiva de Senapred fue el factor determinante. El organismo decretó la alerta ante la llegada de un tren de tres sistemas frontales más un río atmosférico que amenazan la Región de Valparaíso durante el fin de semana, lo que hizo inviable mantener la final en las condiciones de seguridad necesarias para un evento de estas características.

La ANFP, en coordinación con Coquimbo Unido y O’Higgins, decidió reprogramar el partido. Sin embargo, la sede se mantendrá, por lo que se jugará en el Estadio Elías Figueroa Brander, aunque en una fecha completamente distinta.

¿Cuándo se juega la final de la Copa de la Liga?

La propuesta que la ANFP llevará a la Mesa de Programación es jugar la final el sábado 17 de octubre a las 18:00 horas en el mismo recinto en Valparaíso. El partido se disputaría casi tres meses después de la fecha original, en plena segunda rueda del Campeonato Nacional 2026.

Tanto Coquimbo Unido como O’Higgins deberán esperar la confirmación por parte de las autoridades para definir al campeón de la Copa de la Liga 2026, título que ambos clubes buscaban conquistar tras eliminar a sus rivales el pasado fin de semana.