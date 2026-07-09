Datos Clave Un interés que golpea a O’Higgins: Club ecuatoriano busca a Omar Carabalí, ante la inminente salida de su portero. El Capo de Provincia idea un plan: O’Higgins tiene agendado dos encuentros ante Boca Juniors por Sudamericana a fin de mes, por lo que puso manos a la obra para contar con sus figuras. ¿Cuándo juega O’Higgins vs Boca?: Los duelos por Play-off de Sudamericana serán el 23 de julio en La Bombonera y la vuelta el 30 de julio en el Estadio Codelco El Teniente.

O’Higgins ha sido el equipo revelación de la temporada, ya que ha disputado cinco torneos, entre nacionales como internacionales, implantando buen juego y desempeño dentro del campo. El club dirigido por Lucas Bovaglio ha destacado y dado que hablar, debido a sus figuras que han sostenido el nivel del Capo de Provincia. Es por ello que desde el continente buscan a uno de sus estandartes en el mercado de fichajes.

Se trata de Omar Carabalí, quien con su rendimiento bajo la guardameta de los rancagüinos ha sido uno de los pilares del equipo. Durante el libro de pases, Barcelona de Ecuador busca dar un golpe al Capo de Provincia, y arrebatarle a su arquero de cara a la segunda rueda. La posible salida de Carabalí y de dos otras figuras de su plantel obligan a O’Higgins a tomar medidas, ya que tienen la intención de contar con su plantel estelar para enfrentar a Boca Juniors por la Copa Sudamericana 2026.

El plan de O’Higgins para enfrentar a Boca

Omar Carabalí, Martín Sarrafiore, Francisco González y Arnaldo Castillo son cuatro figuras indispensables para O’Higgins, que son buscados desde el exterior durante el mercado de fichajes. El portero por Barcelona de Ecuador, Sarrafiore y González son apuntados desde México y Castillo está siendo buscado desde Brasil, por lo que se espera una pronta salida. Es por ello que el Capo de Provincia ideó un plan para no quedar afectado de cara al compromiso más importante de la temporada.

Según señala el medio RedGol, desde la dirigencia rancagüina ya tienen claro que sus cuatro figuras son posibles salidas durante el mercado de fichajes. Debido a esto, O´Higgins no se cierra a vender a sus figuras, pero espera que sus salidas sean a partir de Agosto, es decir posterior al compromiso de los celestes ante Boca Juniors por la Copa Sudamericana 2026.

Si bien esta opción podría ser viable, desde Barcelona de Ecuador tienen la intención de contar con Carabalí lo más pronto posible, ya que su portero José David Contreras se marchará a Brasil. Ante la salida de su arquero, los ecuatorianos querrán acelerar la operación por el guardameta formado en Colo Colo, lo que podría ser una complejidad para O’Higgins.

¿Cuándo juega O’Higgins vs Boca Juniors?

O’Higgins y Boca Juniors se enfrentarán por la fase Play-off de la Copa Sudamericana 2026. El primer encuentro será el jueves 23 de julio a las 20:30 horas en La Bombonera, mientras que la vuelta será el jueves 30 de julio a las 20:30 horas en el Estadio Codelco El Teniente.