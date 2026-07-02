O’Higgins tumbó a Colo Colo por 3-0 en el estadio Codelco El Teniente de Rancagua y tomó una importante bocanada de aire en la Copa Chile 2026. Los rancagüinos se metieron en zona de clasificación a octavos de final, mientras que evitaron que los Albos sellaran su lugar en la ronda de 16 mejores.

Los Celestes quedaron segundos con cinco puntos, mientras que los Albos siguen escapados con nueve unidades y a un empate de sentenciar positivamente su suerte en el Grupo E.

Se trata de un duelo en que los locales dominaron de principio a fin al Cacique, que contó con varios cambios por parte del técnico Fernando Ortiz, los que no resultaron.

Los goles de O’Higgins vs Colo Colo por la Copa Chile 2026

O’Higgins se puso en ventaja en los 12 minutos con un tanto polémico de Francisco González, jugador que aprovechó un error en el despeje de Erick Wiemberg y se fue solo en busca del arco, definiendo con un potente zurdazo que dejó sin opciones al portero Gabriel Maureira de Colo Colo.

La controversia está en que González acomodó con la mano el balón en la génesis de la jugada y, pese a que la pelota pegó antes en una de sus piernas, el reglamento indica que es inválida cualquier mano del autor de un gol en la misma jugada. El problema acá es que no hay VAR en esta etapa de la Copa Chile.

En los 41′ llegó el segundo tanto a través de un golpe de cabeza de Thiago Vecino ante un impávido Colo Colo que non reaccionaba.

En el complemento hubo varios cambios de lado y lado: Arturo Vidal entró en los Albos, pero la modificación que mayor impacto generó fue Arnaldo Castillo, quien marcó un doblete en los 68′ y 90′, ganándole en los duelos al King y a Wiemberg, respectivamente.

De todas maneras, Vidal se hizo presente en el marcador con un penal en los 90+3′.