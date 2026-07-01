O’Higgins y Colo Colo se miden en duelo pendiente de la Fecha 2 de la Copa Chile 2026, compromiso en el que los Albos pueden clasificar a los octavos de final del certamen, mientras que los Celestes quieren escapar del fondo del Grupo E.

Los Albos necesitan una victoria para asegurar su paso a la ronda de 16 mejores del certamen, debido a que tiene nueve puntos, contra los cuatro de sus perseguidores Recoleta y Unión Española.

Los rancagüinos tienen dos unidades, por lo que una victoria los sacará del fondo y los meterá en zona de clasificación. Será un duelo en que nadie regalará nada.

¿Dónde y cómo ver EN VIVO O’Higgins vs Colo Colo?

El compromiso de O’Higgins vs Colo Colo tendrá transmisión de TV y streaming, a través de TNT Sports Premium y HBO Max.

TV: TNT Sports Premium

TNT Sports Premium Streaming: HBO Max

¿Cuándo y a qué hora juegan O’Higgins vs Colo Colo?

Fecha: Jueves 2 de julio de 2026

Jueves 2 de julio de 2026 Hora: 20:30 horas

20:30 horas Estadio: Monumental

Árbitros de O’Higgins vs Colo Colo

Árbitro: Franco Jiménez

1er asistente: Eric Pizarro

2do asistente: Alan Sandoval

4to árbitro: Reinerio Alvarado

¿Cómo llegan O’Higgins y Colo Colo?

O’Higgins llega en su momento más difícil de la temporada, ya que acumula cinco partidos sin conocer la victoria. En la Copa Chile llega con apenas dos puntos a este compromiso, dado que solo cosechó empates con Unión Española y Recoleta.

Colo Colo, por su parte, viene de cuatro victorias seguidas y cada vez más aceitado en el ciclo de Fernando Ortiz, por lo que obviamente es el favorito para este duelo en Rancagua.

Ambos elencos se toparon hace una semana en el estadio Monumental con victoria agónica de 3-2 de los Albos, con gol del juvenil Felipe Raipán, quien no estará en este duelo por suspensión.

Formaciones de O’Higgins y Colo Colo

Posible formación de O’Higgins: Omar Carabalí; Felipe Faúndez, Miguel Brizuela, Alan Robledo, Luis Pavez; Juan Leiva, Benjamín Schamine, Felipe Ogaz; Miguel Brizuela, Arnaldo Castillo y Francisco González. DT: Lucas Bovaglio.

Posible formación de Colo Colo: Gabriel Maureira; Matías Fernández, Javier Méndez, Erick Wiemberg, Diego Ulloa; Víctor Felipe Méndez, Álvaro Madrid, Vicente Martínez; Francisco Marchant, Yastin Cuevas, Leandro Hernández. DT: Fernando Ortiz.