Datos Clave Interés: Tigres de México habría iniciado sondeos por Fernando Ortiz. Postura de Colo Colo: El presidente de Blanco y Negro, Aníbal Mosa, aclaró que el ‘Tano’ tiene contrato con el club. Intención del DT: Ortiz buscaría terminar la temporada en el Cacique, considerando que podría conseguir su primer título como entrenador.

Una sorpresiva noticia puso en alerta a Colo Colo: Tigres de México está interesado en llevarse a Fernando Ortiz, entrenador técnico que tiene a los albos en la cima del Campeonato Nacional 2026.

El elenco azteca hizo un sondeo inicial para conocer la situación del entrenador argentino, y si bien aún no hay una oferta formal, el interés es concreto. En medio de esa situación, el presidente de Blanco y Negro, Aníbal Mosa, alzó la voz y aclaró el futuro de su entrenador.

Colo Colo aclara el futuro de Fernando Ortiz

Durante la presentación de Vozinha como nuevo futbolista del Cacique, el mandamás de la concesionaria que administra a los albos, se refirió a la situación del ‘Tano’ en medio del interés desde México.

“Fernando Ortiz tiene contrato vigente. Él y su familia están contentos, nosotros también. No veo razones para tener alguna preocupación”, dijo Mosa, disipando las dudas de la posible partida del entrenador.

“No olviden que es el DT que varios querían sacar hace unos meses. Acá hay que estar en las buenas y en las malas. Nosotros lo hicimos, porque vemos su trabajo serio”, completó.

No solo Tigres: gigante argentino también sigue a Ortiz

Sin embargo, Tigres no sería el único que está tras los pasos de Fernando Ortiz. Según reveló el periodista Edson Figueroa en El Canal de Edson, Boca Juniors también sigue de cerca al ‘Tano’.

Eso sí, el elenco xeneize presentó hace menos de un mes a su nuevo entrenador, Rodolfo Arruabarrena, por lo que es probable que tenga a Ortiz en carpeta en caso de que el ‘Vasco’ no obtenga los resultados esperados.

¿Hasta cuándo tiene contrato Ortiz en Colo Colo?

Fernando Ortiz tiene contrato con Colo Colo hasta fines de 2026 y la idea de Blanco y Negro es que el director técnico cumpla con su vínculo, considerando el momento futbolístico que vive el equipo.

Afortunadamente para la dirigencia, la postura del Tano coincidiría con los intereses del club y querría terminar la temporada, donde podría conseguir el primer título de su carrera como entrenador.

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