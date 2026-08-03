Datos Clave Exámenes superados: Vozinha aprobó las evaluaciones médicas en Clínica Meds. El contrato: Seis meses con opción de extensión por una temporada adicional. La presentación: Primer entrenamiento el martes y presentación oficial el miércoles.

Después de semanas de retrasos, cambios de fecha y hasta una oferta rival desde Marruecos, Vozinha por fin dio el paso decisivo hacia Colo Colo. El arquero caboverdiano se sometió a los exámenes médicos de rigor en Clínica Meds tras su llegada a Chile y cumplió con el último requisito previo a su firma.

“Vozinha superó los exámenes médicos en Clínica Meds y solo falta la firma para sellar su vínculo con Colo Colo”, informó el club a través de sus redes sociales, cerrando de paso semanas de incertidumbre sobre el estado real del fichaje.

Los detalles del contrato de Vozinha con Colo Colo

El acuerdo será por seis meses, con una opción para extender el vínculo por una temporada adicional, condicionada al rendimiento del portero y a la decisión de ambas partes. Una estructura flexible que le permite al Cacique evaluar el impacto real del arquero antes de comprometerse a un plazo mayor.

Lo que viene para Vozinha antes de su presentación oficial

El siguiente paso del guardameta de 40 años será trasladarse al Estadio Monumental para firmar el contrato, conocer las instalaciones del club y cumplir con la sesión de fotografías como nuevo refuerzo albo. El martes tendrá su primer entrenamiento junto al plantel de Fernando Ortiz, y será presentado oficialmente ante los medios en el Monumental, cerrando así uno de los fichajes más mediáticos y esperados del fútbol chileno en los últimos años.

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