Datos Clave Inscripción bloqueada: Santiago Mele no puede disputar partidos oficiales mientras Independiente continúe inhibido por la FIFA. Deuda millonaria: El club de Avellaneda debe pagar USD 1 millón más intereses a Olimpia por el pase de Facundo Zabala. Primer partido perdido: El uruguayo no fue convocado para enfrentar a Vélez y deberá seguir esperando para estrenarse con el Rojo.

Santiago Mele todavía no puede jugar en Independiente. El arquero uruguayo, que descartó su llegada a Colo Colo para firmar con el equipo argentino, no pudo ser habilitado debido a una sanción de FIFA que impide al club inscribir nuevos refuerzos.

Independiente ya presentó al futbolista y lo incorporó a su plantel profesional, pero el registro internacional de su préstamo permanece bloqueado. El problema no está relacionado con Mele, sino con la deuda que el Rojo mantiene con Olimpia de Paraguay por el traspaso de Facundo Zabala.

¿Por qué Santiago Mele no está habilitado en Independiente?

Santiago Mele no está habilitado porque Independiente está inhibido por la FIFA y no tiene permitido inscribir nuevas incorporaciones. La sanción seguirá vigente hasta que el club salde la cuota reclamada por Olimpia.

El contrato del arquero fue presentado ante la Asociación del Fútbol Argentino, pero la inscripción del préstamo quedó detenida en el sistema internacional de transferencias de la FIFA. Por esa razón, Gustavo Quinteros no puede citarlo para encuentros oficiales.

El problema apareció apenas unos días después de su presentación. Mele llegó desde Monterrey para competir con Rodrigo Rey, pero deberá limitarse a entrenar mientras la dirigencia busca los recursos necesarios para levantar la sanción.

La situación afecta también al resto de las incorporaciones que Independiente aún no haya conseguido habilitar. La inhibición no impide negociar o firmar contratos, pero sí bloquea la inscripción necesaria para que esos jugadores puedan entrar a la cancha.

¿Cuánto dinero le debe Independiente a Olimpia?

Independiente debe pagar USD 1 millón más los intereses acumulados a Olimpia de Paraguay. La deuda corresponde a una cuota vencida del traspaso de Facundo Zabala, quien llegó al club argentino durante 2025.

Olimpia había solicitado el pago de una suma total cercana a los USD 1,75 millones. Sin embargo, la FIFA aceptó que la inhibición se aplicara solamente por la cuota vencida de USD 1 millón, además de los intereses correspondientes.

Mientras ese monto no sea abonado y el organismo internacional no levante formalmente la sanción, Independiente seguirá imposibilitado de registrar a Mele y a cualquier otro jugador alcanzado por el bloqueo.

¿Santiago Mele fue convocado para Vélez vs Independiente?

Santiago Mele quedó fuera de la convocatoria de Independiente para el partido contra Vélez. Los dos arqueros elegidos por Gustavo Quinteros fueron Rodrigo Rey y Joaquín Blázquez.

El encuentro por la tercera fecha del Torneo Clausura representaba una primera oportunidad para que el uruguayo comenzara a integrarse oficialmente al equipo. Sin embargo, al no estar habilitado, ni siquiera pudo ocupar un lugar en el banco de suplentes.

Rodrigo Rey se mantuvo como titular en la formación proyectada para visitar al conjunto dirigido por Guillermo Barros Schelotto. Mele deberá esperar que el problema administrativo se resuelva antes de pelear dentro de la cancha por el puesto.

¿Cuándo podrá debutar Santiago Mele en Independiente?

Santiago Mele podrá debutar una vez que Independiente pague la deuda y la FIFA confirme el levantamiento de la inhibición. Por ahora no existe una fecha asegurada para su primer partido.

El Rojo deberá realizar el pago, presentar los comprobantes correspondientes y esperar que el sistema internacional permita completar la inscripción. Incluso si la dirigencia consigue el dinero rápidamente, el arquero no quedará habilitado de manera automática hasta que termine todo el proceso administrativo.

El próximo partido de Independiente después de enfrentar a Vélez será ante Platense. Su presencia dependerá exclusivamente de que el club resuelva la sanción con suficiente anticipación y de la decisión deportiva de Gustavo Quinteros.

Por el momento, Mele seguirá entrenando junto al plantel, pero sin la posibilidad de ser citado para una competencia oficial.

¿Qué contrato firmó Santiago Mele con Independiente?

Santiago Mele llegó a Independiente mediante un préstamo por 12 meses desde Monterrey. La operación no contempla un cargo inicial y establece una opción de compra de USD 3 millones por el 80 por ciento de su pase.

El uruguayo tiene contrato con el cuadro mexicano hasta 2029, pero buscó una salida para recuperar continuidad después de no consolidarse como titular. En Avellaneda fue incorporado para competir con Rodrigo Rey, cuyo vínculo termina al cierre de esta temporada.

¿Por qué Santiago Mele rechazó a Colo Colo?

Santiago Mele estuvo muy cerca de convertirse en refuerzo de Colo Colo, pero terminó eligiendo a Independiente. Blanco y Negro había avanzado en un préstamo desde Monterrey e incluso preparó una reunión de directorio para aprobar la operación.

Las condiciones cambiaron durante los últimos días de la negociación y el acuerdo con el Cacique terminó cayéndose. En ese momento apareció Independiente, donde Gustavo Quinteros intervino directamente para convencer al arquero.

“Estoy muy contento de haber llegado a este club, era mi deseo. Tengo mucha ilusión”, declaró Mele después de arribar a Argentina.

El uruguayo también reconoció la importancia que tuvo el entrenador del Rojo en su decisión: “Hablé con Gustavo, me manifestó el interés de contar conmigo. Que un club tan grande y un técnico de la trayectoria de Gustavo te quieran en el equipo es algo que valoro muchísimo”, señaló.

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