Se acabó la novela alba. Vozinha arribó durante esta jornada a Chile, en un Aeropuerto Arturo Benitez Merino repleto de hinchas albos que fueron a darle la bienvenida a uno de los mejores goleros del Mundial 2026. El arquero de Cabo Verde aterrizó aproximadamente a las 20:10 horas al país, y todos los focos estaban a la espera de las primeras palabras de la sensación del mercado de fichajes.

Tras reunirse con dirigentes de Colo Colo, como el gerente deportivo Daniel Morón que fue a buscarlo a la bajada del avión, Vozinha tenía su primer contacto con la hinchad alba, la cual respondió con créces en el arribo del caboverdiano. Aproximadamente 5.000 fanáticos asistieron a las dependencias del aeropuerto para el recibimiento de la estrella del mercado.

Todo un Rockstar: La llegada de Vozinha a Chile

Debido a la gran asistencia de hinchas albos en las dependencias del aeropuerto, Vozinha tuvo que ser trasladado al estacionamiento para poder dar sus primeras palabras siendo nuevo arquero de Colo Colo. El golero caboverdiano fue breve, pero sorprendió al dar responder en español.

“Estoy muy feliz de haber llegado aquí y agradezco a los hinchas por la paciencia que han tenido para esperarme”, señaló Josimar José Évora Dias, quien fue breve en sus primeras declaraciones siendo nuevo fichaje de los albos.

Tras un fugaz paso por el aeropuerto, Vozinha fue trasladado al Hotel Pullman Santiago de Vitacura, ya que durante las primeras horas del lunes 2 de agosto, específicamente a las 7 de la mañana, tendrá que realizar sus exámenes médicos en la Clínica Meds. En caso de superar las pruebas médicas, se incorporará el martes 4 de agosto a su primer entrenamiento como refuerzo albo.