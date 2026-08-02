Datos Clave Rumbo a Chile: Fabrizio Romano confirmó que Vozinha viene viajando a nuestro país para sumarse a Colo Colo. Llegada: Según Dale Albo, el portero llegará este domingo 2 de agosto a eso de las 21:00 horas a Santiago. Lunes clave: Tras su arribo, el portero se someterá a los exámenes médicos para luego ser presentado en el Monumental.

Hace 9 días Colo Colo oficializó a Vozinha como su nuevo refuerzo, sin embargo, el portero no solo no reaccionó al fichaje, sino que también postergó dos veces su viaje a Chile, lo que llenó de incertidumbre a los hinchas.

En medio de los rumores sobre una supuesta oferta desde Marruecos, fue su agente quien aseguró que el portero llegaría a nuestro país tras resolver algunos asuntos personales. Finalmente ese día llegó, puesto que el caboverdiano viene rumbo a Santiago, según confirmó el experto en mercado, Fabrizio Romano.

Vozinha rumbo a Chile para firmar con Colo Colo

El comunicador compartió una fotografía de Vozinha en compañía de su representante arriba del avión que lo traerá a nuestro para sellar su arribo al Cacique.

“Vozinha, en camino a Chile para completar su traspaso a Colo Colo”, escribió Romano en su cuenta de X, despejando las dudas sobre la supuesta caída del fichaje del golero sensación del Mundial 2026.

⚪️⚫️🇨🇱 Vozinha, on his way to Chile to complete Colo Colo move. 🇨🇻 pic.twitter.com/I4O85LtWOo — Fabrizio Romano (@FabrizioRomano) August 2, 2026

¿Cuándo llega Vozinha a Colo Colo?

La pregunta que ahora todos se hacen es: ¿Cuándo llega Vozinha a Colo Colo? Esta interrogante la despejó el medio partidario Dale Albo, quienes revelaron que el nuevo arquero de Popular pisará tierra nacional esta misma jornada.

Se espera que el primer refuerzo del Cacique arribe este domingo 2 de agosto a eso de las 21:00 horas. Posteriormente, este lunes se someterá a los exámenes médicos para luego ser presentado como nuevo jugador del club en la sala de prensa del Estadio Monumental.

¿Cuándo debuta Vozinha en Colo Colo?

Otra de las interrogantes que se hacen los hinchas de Colo Colo es cuándo debutará Vozinha. Lo cierto es que esto depende directamente de Fernando Ortiz, quien primero debe esperar que el portero supere los exámenes médicos, sea presentado y posteriormente se sume a los entrenamientos junto al resto de sus compañeros.

Una vez que se ponga a tono, el ‘Tano’ tendrá la última palabra. Eso sí, el entrenador argentino ya advirtió que jugará el que demuestre estar en mejores condiciones. “Vozinha va a tener una competencia importante para ganarse el arco. Si él me demuestra que está para atajar, va a jugar. Sino va a seguir Gabriel y, si Gabriel se distrae, va a atajar el que mejor esté”, dijo hace algunos días.