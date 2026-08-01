Datos Clave Petición: Vozinha exigió usar su apodo en la camiseta para concretar su llegada a Colo Colo, según confirmó el propio Aníbal Mosa en el Consejo de Presidentes. Visto bueno: La norma quedó aprobada, sin embargo, el portero aún no llega a Chile para sumarse a los albos. Regreso clave: En lo deportivo, Ortiz celebra el regreso de Joaquín Sosa, quien sería desde la partida ante Everton.

La teleserie de Vozinha y Colo Colo parece de nunca acabar. Hace más de una semana los albos anunciaron al portero como su nuevo refuerzo, pero éste aún no llega a Chile para sumarse al equipo. Si bien se habló de dos fechas distintas, su arribo aún no se ha materializado y la incertidumbre respecto a su fichaje ha crecido con el correr de las horas.

Si bien se habló de un interés desde Marruecos, el agente del guardameta lo descartó y aseguró que su representado llegará a Santiago luego de resolver algunos problemas personales. En medio de esa situación se confirmó un pedido especial por parte del jugador para concretar su traspaso. Según reveló Radio ADN, el futbolista revelación del Mundial 2026 exigió poder utilizar su apodo en la camiseta para fichar por el Cacique.

De acuerdo al citado medio, el presidente de Blanco y Negro tomó la palabra durante el Consejo de Presidentes del pasado viernes y además de agradecer a sus pares, explicó que la urgencia de votar la excepción a la norma se debía a que el golero exigió usar su apodo en la indumentario o de lo contrario, la operación no se concretaría. Si bien esto se aprobó, ahora falta conocer si finalmente Vozinha jugará en Colo Colo durante la segunda parte del 2026.

Por otra parte, Fernando Ortiz está enfocado en el duelo frente a Everton de Viña del Mar, para el cual podrá contar con Joaquín Sosa, quien se volverá al equipo titular tras cumplir su sanción.

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