Datos Clave La aprobación: Los 16 clubes de Primera votaron a favor de que Vozinha use su apodo. Sin contrato firmado: Mosa confirmó que el vínculo con el arquero aún no está firmado. El evento en Río: Vozinha está inscrito en la Rio Innovation Week el 5 de agosto.

Colo Colo consiguió un trámite clave para su fichaje más mediático. El Consejo de Presidentes de la ANFP aprobó este viernes, por unanimidad de los 16 clubes de la Liga de Primera, que Vozinha pueda llevar su apodo en la espalda de la camiseta durante la competencia, según informó El Deportivo. La reunión duró apenas 30 minutos y se retrasó únicamente por el ingreso tardío de Deportes La Serena.

El artículo 36 de las bases del torneo establece que “para la identificación personal de los jugadores se deberá estampar el apellido paterno y/o materno” y que “no se admitirán apodos, apelativos o sobrenombres”. El incumplimiento contempla sanciones de hasta 20 UF para el club infractor.

Con la aprobación de este viernes, Colo Colo obtuvo el visto bueno para que el guardameta caboverdiano, cuyo nombre real es Josimar José Évora Días, luzca “Vozinha” en lugar de su apellido.

La exigencia de Vozinha que reveló Aníbal Mosa

En la misma reunión, el presidente de Blanco y Negro, Aníbal Mosa, confesó que el contrato con el arquero aún no está firmado, y reveló que una de las condiciones que puso el propio jugador para fichar por el Cacique era precisamente poder usar su apodo en la camiseta, dado el reconocimiento mundial que alcanzó con ese nombre durante el Mundial 2026.

El evento en Río de Janeiro que complica aún más la llegada de Vozinha

Trascendió que el portero está inscrito para participar en la Rio Innovation Week, uno de los eventos de tecnología más importantes de Latinoamérica, donde debería presentarse el 5 de agosto en la Plenaria Principal. “De los campos de la mayor competición de fútbol del mundo a los escenarios de la mayor conferencia global de tecnología e innovación”, señaló la organización del evento al anunciar su participación. Esto se suma a la incertidumbre que ya generaba su retraso, en momentos en que Blanco y Negro espera tenerlo a disposición de Fernando Ortiz la próxima semana.