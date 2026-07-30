Vozinha fue oficializado como refuerzo de Colo Colo, pero aún no se hace presente en Chile para integrarse al elenco de Fernando Ortiz. Entre las razones de su retraso se señalan asuntos personales, y hay uno de ellos que se hizo público, ya que el jugador fue oficializado en un evento en Brasil para la próxima semana, por lo que se ve difícil que llegue pronto al estadio Monumental.

Josimar José Évora Dias tiene agendada para el miércoles 5 de agosto una charla en el Rio Innovation Week, instancia en la que hablará de su carrera y cómo le cambió la vida con su popularidad en el Mundial 2026.

¿Vozinha no se presentará en Colo Colo hasta después de su evento en Brasil?

Vozinha debe aclarar si es que suspenderá su presencia en Río de Janeiro para presentarse en Colo Colo o si privilegiará esa actividad agendada con anticipación, pero debe haber un pronunciamiento, dado que hasta ahora no ha dicho una sola palabra de su fichaje en el Cacique.

Desde Macul, Jaime Pizarro aseguró que se le dio unos días más para solucionar problemas personales, pero fue enfático en que debe haber un plazo razonable para que se integre al elenco de Fernando Ortiz, ya que lleva una semana oficializado como refuerzo albo.

¿Corre peligro el fichaje de Vozinha en Colo Colo?

Según Pizarro sigue vigente la contratación de Vozinha en Colo Colo, pero en Marruecos dan a conocer que hay interés del club Renaissance de Berkane, al que llegó el reciente técnico de Cabo Verde Bubista, información que emanó desde Brasil en primera instancia.

El paso de los días hace pensar que el mejor arquero del Mundial 2026 (según los fans) se aleja de Macul, pero no hay nada definido por el momento, ni para bien ni para mal.