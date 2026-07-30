Colo Colo vivió horas turbulentas provocadas por la nueva cancelación del viaje de Vozinha a Chile, programado en la última ocasión para este jueves. La prensa internacional puso en duda el fichaje de la estrella de Cabo Verde en el Cacique, pero desde el elenco de Macul salieron a aclarar que todo sigue en pie.

Fue Jaime Pizarro, director de Blanco y Negro, quien tomó la palabra para asegurar que el mejor arquero del Mundial 2026 (según los fans) tuvo un problema personal que impidió su aterrizaje en nuestro país en esta jornada, pero que en las próximas horas deberían solucionarse los inconvenientes, aunque también le rayó la cancha con el plazo.

Colo Colo le pedirá plazos a Vozinha para llegar a Chile

Pizarro señaló a la prensa en el estadio Monumental: “Hay varios elementos importantes, yo diría que lo primero es que todo indica que debe solucionar sus temas personales y con ello después viajar. Obviamente que hay que tener un plazo, porque es absolutamente razonable, y veremos el fin de semana cómo se puede abordar eso de ser necesario. Sin embargo, mañana (viernes) entramos a un día previo a partido, para el club es muy importante y tenemos que pensar cómo mantener ese espacio de tranquilidad, queremos poner el acento en la competencia”.

“Hemos mantenido el contacto durante las últimas horas, también con su representante, quien solicitó un plazo adicional para resolver algunas situaciones personales y, obviamente, que se ha acogido para permitirle cumplir con las necesidades que tenía. Él estuvo en un momento en Cabo Verde, después se trasladó a Lisboa (Portugal), realizó trámites ahí e hizo gestiones que debía cumplir, lo que queda ahora son estas últimas horas y seguramente vamos a tener noticias próximamente del itinerario del viaje”, añadió.

Consultado sobre si se cayó el fichaje, Jaime Pizarro sostuvo: “Tuvimos contacto hasta hace pocos minutos con su representante para poner en conocimiento cuál es la situación y a qué se debe el retraso. Seguimos avanzando en el proceso”.

¿Cuándo arribará Vozinha a Chile?

Desde el entorno de Vozinha han señalado que el fin de semana intentará realizar el viaje a Chile para integrarse a Colo Colo, aunque por el momento la situación es incierta.

Con esto, se aplaza la posible presentación y debut del jugador, por lo que la planificación de Fernando Ortiz se mantiene con los porteros Gabriel Maureira y Eduardo Villanueva.